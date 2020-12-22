«تجمع الدواوين»: قاعة عبدالله السالم شهدت إساءة للمواطنة والديموقراطية

وطن النهار

أصدر تجمع دواوين الكويت بياناً حول ما قال انه تجاوزات حصلت في انتخابات مجلس الأمة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وقال البيان الذي وقعه عن التجمع فهد المعجل «لقد ساءنا ما شهدته قاعة عبدالله السالم يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 في افتتاح دور الانعقاد السادس عشر سواء قبل أو أثناء أو بعد انتخاب رئيس مجلس الأمة من فعل وردة فعل لسلوكيات مشينة وما شكلته تلك السلوكيات من إساءة بالغة لمفهوم المواطنة الحقيقية ولمعاني الديموقراطية والحرية التي كفلها لنا الدستور والتي تحرص قيادتنا السياسية على تأكيدها في كل خطاب.

وأضاف ان ما حصل يعتبر انتهاكا لجلال قاعة عبدالله السالم وما تمثلها من رمز للديموقراطية الكويتية التي نفتخر بها وخرقا لفضائل قيمنا الكويتية الأصيلة وهي سلوكيات شاذة ومشينة وتشكل إهانة لكل أهل الكويت وتنشر الفوضى ويعتبر سلوكا خطأ وفهما مغلوطا لمعنى الحرية والديموقراطية. واستطرد البيان يقول وعليه،، فإن «تجمع دواوين الكويت» يرفض رفضا قاطعا كل ما حصل من تجاوزات بالقول أو الفعل أو السلوك قبل وأثناء وبعد التصويت على منصب رئيس مجلس الأمة، ولن نقبل بفوضى وثقافة الشارع وشغب الغوغاء أن يتحول إلى قاعة عبدالله السالم، ولن نقبل أن تتحول إرادة الأمة إلى أصوات جوفاء وبطولات زائفة.

وذكر ان طريق الإصلاح بيّن وطريق الفوضى بيّن، فلا بارك الله فيمن يدعو إلى الفوضى بحجة الإصلاح، والحرية إذا أسيء استخدامها أصبحت معول هدم للقيم والأخلاق.

وجاء في ختام البيان ونؤكد أن الكويت وديموقراطيتها وقاعة عبدالله السالم ستظل أكبر وأجل من أن تختزل بفعل هذا أو ذاك، سائلين المولى عز وجل أن يؤتي الجميع الحكمة ويهديهم سواء السبيل ويحفظ الكويت واحة أمن وأمان وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن.

