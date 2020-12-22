خليل الصالح والعنزي لإسقاط القروض

وطن النهار

تقدم النائبان د. هشام الصالح ود. خالد العنزي بمقترح اسقاط القروض عن المواطنين متوسمين بدعم الاغلبية النيابية لاقرار هذا المقترح. وقال النائب الصالح في تصريح للصحافيين انه بعد مرور اكثر من 743 يوماً، من مطالبات اهل الكويت بإسقاط القروض، وفي ظل مجلس جديد، نتوسم بالدعم من الأغلبية النيابية لهذا المقترح، بعد ان تهاونت الحكومة، في الرقابة على البنوك، وقدمت في المجلس الماضي، مقترحا مخصصا منه مليارين ونصف المليار لدعم التجار الذين هم «العملاء الاخرون»، مبينا ان مقترحهم يأتي ليضع النقاط على الحروف، ويرفع عن كاهل المواطنين هذه القروض. واضاف انه تقدم بمعية الزميل النائب الدكتور خالد العنزي، بمقترح يقوم على اساس قيام الدولة بشراء القروض، من البنوك المختلفة، وبحيث تسقط الفوائد، موضحا انه في هذه الحالة تقوم الدولة بشراء اصل هذه القروض، وتخصم من المقترض مبلغ غلاء المعيشة و المقدر بـ 120 ديناراً سدادا لهذا القرض، اصل القرض دون الفوائد، متى ما سدد هذا المواطن المبلغ المقترض، عندها يرد له بعدها 120 ديناراً. وذكر ان المواطن غير المقترض فإن علاوه غلاء المعيشة، تكون مستمرة ولن يمسه شيء و بالتالي نحن من خلال هذا المقترح، نرى بأنه مقترح دستوري وقانوني لا غبار عليه ويحقق المساواة بين المواطنين، المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة، لافتا الى ان جميع المقترضين، سوف يتم بناء على رغبتهم وتقديمهم خصم غلاء المعيشة منهم فقط، سدادا لأصل المبلغ المقترض فيه، اما غير المقترض، فقد يتمتع بغلاء المعيشة. وأبان ان البعض يهاجم فكرة اسقاط القروض، وهذا المقترح له وجود في دول العالم منها في أميركا بظل ازمة الرهن العقاري سنه 2007 و 2008 كانت الولايات المتحدة الاميركية، في ظل ازمه الرهن العقاري قامت بإسقاط قروض بقيمة 700 مليار دولار، ما بالكم بمقترح قيمته مليار دينار ليس له ضرر على المال العام الكويتي، لان الاموال سوف تسترد من قبل المواطنين المقترضين، كذلك كان هناك شراء مديونات المواطنين واسقاط ايضا قروض المواطنين لدى بنك التسليف، اذا عندنا سوابق حتى في الكويت، مشيرا الى ان الدولة ابتاعت بعد الغزو 1112 مديونية لتجار.

وزاد بقوله: اليوم الباب اولى ان تقوم الدولة بشراء مديونيات المواطنين لانه فعلا لدينا ازمة حقيقية، موضحا انه عندما تأتي لنا الارقام الرسمية بهذه الكوارث تكون عندنا ازمة، مثلا لدينا 116 الف كويتي عليه ضبط واحضار، والبنك المركزي يشير الى ان هناك 560 الف مواطن كويتي مقترض، بمعنى ان كل الكويتيين مقترضين، لانه بالنهاية الذين اعمارهم اقل من 21 سنة لا يحق له الاقتراض و الي فوق 70 لا يحق له الاقتراض، وبنك المركزي يشير الى ان 560 الف كويتي، اذا هذا القانون راح سيستفيد منه هؤلاء ونساعد ابناء الكويت ونرفع عن كاهلهم الاعباء المعيشية .

بدوره قال النائب خالد عايد ان مشاكل القروض جعلت المواطن يئن من معاناتها ولهذا اشكر النائب هشام الصالح لتقديمه قانون شراء المديونية من المقترض سيحقق العدالة. واضاف في تصريح للصحافيين ان القانون المقدم لا يكلف الدولة اي شيء لان شراء الدولة لهذه المديونية سيجعل الدولة تستقطع علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً من المقترض ومن ليس لديه قروض تستمر له هذه العلاوة.

وبين ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامه وجعل التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه وامين السر علنياً وهو ما هو ما تقدمت به باقتراح بقانون كما تقدم النائب حسن جوهر باقتراح شمل السماح للناخب التصويت باربعة اصوات على ان يكون صوت واحد في دائرته وثلاثه اصوات اخرى يسمح له بها التصويت في الدوائر الاخرى .

وقال توجهت بسؤال الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافآت العاملين في الصفوف الامامية لمكافحة وباء فيروس كورونا لتحديد موعد لصرف هذه المكافآت واليات وضع كشوفات المستحقين من العاملين في الصفوف الامامية.

