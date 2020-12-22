الطريجي: استقرار التعليم يتطلب حسم المناصب الشاغرة

وطن النهار

دعا النائب د. عبد الله الطريجي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف إلى سرعة حسم التعيينات المطلوبة في المناصب القيادية والاشرافية في القطاعات التابعة له، سواء المناصب الشاغرة أو تلك التي يتم شغلها بالإنابة أو التكليف.

وأضاف في تصريح صحافي ان بقاء مناصب مهمة دون حسم ليس في صالح استقرار التعليم بنوعيه العام والعالي، ومنها مناصب مدير عام جامعة الكويت، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين.

وقال ان أمام الوزير المضف الكثير من المسؤوليات والمهام التي تتطلب حسما سريعا، وتشكيل فريق وزاري مستقر قادر على رسم خطط واضحة لتطوير المنظومة التعليمية وانتشالها من عثراتها.

وشدد الطريجي على ضرورة اختيار الأكفاء للمناصب الشاغرة، وعدم إخضاع مناصب التربية والتعليم العالي للمحاصصة والترضيات التي لن تخدم العملية التعليمية.

واضاف ان هذا الاختيار سيكون تحت نظرنا ورقابتنا ونتطلع إلى حسن اختيار من يساهم في تطوير أنظمة التعليم التقليدي والتعليم عن بعد ، ويكون قادرا على تنفيذ الخطط الحكومية ذات الصلة.

