الكندري يجدد المطالبة بتكويت الوظائف العامة

وطن النهار

أعاد النائب د. عبدالكريم الكندري تقديم اقتراح بقانون يقضي باحلال العناصر الوطنية وتكويت الوظائف العامة في الدولة. اشتمل الاقتراح على 8 مواد نصت الأولى منها على أن تقوم الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ اصدار هذا القانون.

ونصت المادة الثانية على «تقوم كل جهة حكومية خلال 3 اشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين وذلك لتقوم الجهات المختصة حسب قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها، فيما جاء في المادة الثالثة: تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات وفقا للهيكل الوظيفي المعمول به.

وجاء المادة الرابعة: تقوم الجهات الحكومية بالاعلان عن الوظائف الشاغلة وفقاً لقانون انشائها، بينما نصت الخامسة: في حالة عدم تقدم اي مواطن للوظيفة المعلن عنها يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها على ان تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد بعد ان يتم الاعلان عنها مرة أخرى ودون ان يتقدم لها احد المواطنين.

وجاء في السادسة: تتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين أو نقصا بالمتقدمين او تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها.

وتناولت المادة سابعة اللائحة الداخلية فنصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.

