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وطن النهار

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20 طعناً على نتائج الانتخابات البرلمانية

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أغلقت المحكمة الدستورية أمس باب الطعون على انتخابات مجلس الامة 2020 على 20 طعنا انتخابيا، والمطالبة باعادة الفرز وبطلان الانتخابات . وقد تقدم بالطعون كل من : يوسف المحيش وماجد مساعد المطيري وفيصل محمد الكندري وحامد البذالي وعبدالله يوسف المعيوف وخالد مفلح القحطاني ونواف الفزيع واخرون وابراهيم عبدالله التميمي وعبدالله عبدالرزاق المنيع وحسن جاسم عبدالسيد وأبرار عبداللطيف الصالح ومحمد عبدالهادي مبارك ودويم المويزري وفاطمة عيسى الصالح ويوسف سيد حسن الزلزله وايوب مندي خدادا وعبدالله احمد الكندري. وطالب بعضهم ببطلان الانتخابات برمتها لسقوط مرسوم الدعوة، فيما طالب الاخرون باعادة فرز وتجميع الاصوات وبطلان عضوية العضو الحائز على المركز العاشر في الانتخابات الحاصلة بتاريخ 5/ 12، وصمموا على اعادة فرز وتجميع نتائج اللجان العامة والفرعية وبيان الاعداد الصحيحة من الاصوات التي حصل عليها كل مرشح واعادة فحص الاصوات المستحقة للطاعنين.


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