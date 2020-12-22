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البلدية: توجيه 29 تنبيهاً في مبارك الكبير


كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية في عموم مناطق المحافظة بهدف التأكد من عدم استغلال أملاك الدولة وعدم وجود مواد انشائية. وفي هذا السياق أوضحت مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. ميساء بوشهري بأن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بالنوبتين (ب،ج) بادارة السلامة بعموم مناطق المحافظة اسفرت عن توجيه 29 تنبيها لوجود كميات من الأنقاض الانشائية على أن تستكمل الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة القانونية للتنبيهات.


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