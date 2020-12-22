الجلاوي: كامل التسهيلات لوصول لقاح «كوفيد - 19»

وطن النهار

أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أنه سيتم تقديم التسهيلات الكاملة كافة لوصول لقاح فيروس كورونا (COVID -19)، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي وزارة الصحة وادارة الطيران المدني وشركات النقل السريع.

وقال الجلاوي انه سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة، سواء من الناحية المستندية أو الاجرائية، لسرعة التخليص الجمركي من خلال الافراج المسبق للمحافظة على سلامة وجودة صلاحية اللقاحات وفق الاشتراطات الصحية، وحفاظاً على المال العام، مع التأكيد على شركات النقل بالالتزام بتقديم الافراجات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لسرعة التخليص والنقل والتخزين ومكافحة الاتجار غير المشروع.

وأشار الى أنه تم الاتفاق على التنسيق الثنائي مع الجهات المعنية والتأكيد على تواجد الادارة العامة للجمارك على مدار الساعة للتنسيق مع وزارة الصحة وادارة الطيران المدني، الذين قدموا- مشكورين- تعاونهم بالرد على كل الاستفسارات والاجراءات التي ستقدم من ممثليهم، مبيناً أنه تم الاتفاق على الآلية اللازمة للنقل والتخليص للقاح فيروس كورونا (COVID -19)، متمنياً السلامة للجميع، وأن يرفع الله البلاء والوباء.

