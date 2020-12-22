إدراج العمالة المنزلية ضمن تطبيق «هويتي»

وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أمس الاثنين اطلاق تحديث جديد لتطبيق (هويتي) ليشمل فئة العمالة المنزلية (المادة 20) والتي يتجاوز عددها 765 ألفا بحسب آخر الاحصاءات.

وأكد العسعوسي في تصريح صحافي حرص الهيئة الدائم على تطوير برامجها وتطبيقاتها الالكترونية لتسهم في خدمة مراجعيها من المواطنين والمقيمين وتسهيل الاجراءات لانجاز كل المعاملات.

وأضاف أنه بامكان العمالة المنزلية استخدام تطبيق (هويتي) لاثبات هويتهم كبديل رقمي للبطاقة المدنية لانجاز المعاملات وكذلك للدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية ولا سيما مع خطة مجلس الوزراء بشأن عودة العمالة المنزلية الى الكويت.

وأضاف العسعوسي أن عدد مستخدمي تطبيق هويتي تجاوز مليونا و100 ألف مستخدم استفادوا من تحميل البرنامج واستخدامه في اثبات الهوية في انجاز المعاملات الحكومية والخاصة وكذلك استخدامه في اثبات الدخول والخروج الى البلاد.

