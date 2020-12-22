«البلدي»: الصورة النهائية للائحة إشغالات الطرق غير واضحة

وطن النهار

أبقى المجلس البلدي على جدولة مشروع لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الى أن تتضح صورة التعديلات النهائية لمشروع اللائحة لضمان عدم حدوث لبس حين الاطلاع على المواد والبنود المتعلقة بها.

وقال العضو د. حسن كمال إن المعروض على الأعضاء أكثر من لائحتين مطالبا بتوضيح أيهما اللائحة التي تم تعديلها ويجب على الأعضاء مراجعة موادها.

بدوره قال العضو رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري نحترم قرار الاعضاء الذين طلبوا تأجيل اللائحة، مؤكدا ان اللجنة منحت الوقت الكافي للأعضاء من أجل اجراء التعديلات الجذرية.

واشار الى ان المطروح امام اعضاء المجلس البلدي هو اللائحة التي تعمل بها البلدية حاليا وفق تصوراتها، واللائحة الأخرى التي تمت متابعتها من قبل اللجنة السابقة في الانعقاد الماضي مع التعديلات التي قام أعضاء اللجنة الحالية باضافتها لعرضها على المجلس البلدي بالاضافة لوجود دراسة مستقلة عن اللائحة.

إشغالات الطرق

من جهته قال العضو حمد المدلج ان ما تمت مناقشته في اللجنة القانونية والمالية اضافة بنود على اللائحة التي تمت احالتها من قبل الجهاز التنفيذي وليست تعديلات نهائية، بينما قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق أن لائحة اشغالات الطرق التي تعمل بها البلدية حاليا تمت إضافة تعديلات عليها ووضعها أمام اللجنة المختصة لعرضها على المجلس البلدي.

واوضح أن البلدية ليس لديها مشكلة بمناقشة اللائحة مادة.. مادة وطالبت العضو مها البغلي من المجلس البلدي تأجيل عرضها للجلسة القادمة بشرط أن تكون هناك لائحة واحدة معروضة في جلسة البلدي مع وضع التعديلات اللازمة التي اقرتها اللجنة المختصة.

وفي نفس السياق قال العضو فهيد المويزري انه سيتم وضع اشغالات الطرق مع جميع التعديلات النهائية، وتم ابقاؤها على الجدول بعد تصويت الأعضاء.

من جانب اخر حفظ المجلس البلدي طلب نسخة من قرار التخصيص الخاص بموقع مواقف برج التحرير ونسخة من تراخيص البناء لوجود موافقة مسبقة على نفس الاقتراح، كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص موقع بمساحة 150م لاقامة فرع للخضار والفواكة في مركز ضاحية منطقة النزهة وعلى طلب وزارة الشؤون تخصيص مبنى فرع التموين والجملة ضمن مركز منطقة الخالدية قطعة رقم 2، فيما تمت احالة كتاب احد المستشفيات الخاصة بخصوص اقتراح عمل دراسة تنظيمية ومرورية قبل اصدار تراخيص انشائية لمباني ذات الكثافة السكانية في منطقة بنيد القار.

ووافق المجلس على اعادة تشكيل فريق العمل الخاص في كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن العمل بين البلدية والجمعية للبدء بتنفيذ هذه المشروعات وذلك عن طريق تحديد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت القديمة، فيما طلب المجلس احالة للجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل عن كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن منطقة الأسواق «المباركية» في المنطقة التجارية الرابعة والمنطقة التجارية السادسة والمنطقة التجارية السابعة.

واعاد المجلس اقتراح العضو علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور في محافظة الأحمدي إلى لجنة مبارك الكبير، مع طلب دعوة وزارة الصحة، واعاد المجلس طلب وزارة الدفاع استكمال اجراءات تخصيص الموضوع الخاص بالقيادة الجوية في منطقة صبحان الى لجنة مبارك الكبير.

وحول تأخر رد البلدية على المجلس البلدي فيما وصلت اليه الأمور في دروازة العبد الرزاق. استغرب العضو الدكتور حسن كمال من مرور شهرين على اغلاق الدروازة وعدم وصول توضيح تفصيلي من البلدية يبين أين وصلت الأمور؟ وطالب من الجهاز التنفيذي متابعة الشروخ التي تسببت باغلاق الدروازة مع وضع الحلول الضرورية لمعالجة هذه المشكلة التي أغلقت موقعا استراتيجيا في منطقة المباركية.

إجراءات تنسيقية

ورد نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م.محمد الزعبي ان هناك اجراءات تنسيقية مع وزارة الاشغال ووزارة الداخلية قطاع المرور وشركة المرافق العمومية، موضحا ان اصابة احد القيادات المسؤولين في عن الملف عطل ارسال الرد في الوقت المناسب

وقال ان البلدية ستلتزم تسليم الرد المتعلق بالدروازة في الجلسة المقبلة وتوضيح الصورة بشكل كامل عما جرى من ترتيبات.

وبشأن الرد على السؤال المقدم حول المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء أكد العضو أحمد هديان انه غير مكتفي برد البلدية حول الحالة التي وصل اليها المنتزه، خاصة انه بات مأوى للعزاب في المنطقة مطالبا بوضع حد لهذه الانتهاكات التي حدثت في المنتزه.

واوضح ان ما يحدث في الكويت جريمة كبرى وفوضى بعد ان تطاول البعض من سحب مياه جوفية ووضع سوق لبيع الخضراوات. وطالب بضرورة تسليم الحدود الخاصة في المنتزه مع توضيح دور الجهة التي تشرف على المنتزه هل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب؟.

