«الصحة»: 204 إصابات جديدة بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147979 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 921 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 60 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد - 19» ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3132 حالة. وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4242 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1218389 فحصا. وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 285 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143926 حالة.