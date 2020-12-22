التشكيك بالنواب لا يجوز... الرئاسة ليست النهاية

آراء

إلى الآن كل الناس ما عندهم سالفة غير سالفة رئاسة مجلس الأمة، ونسمع من يقول: هذا غدر وذاك كشت بجماعته والآخر اشتروا ذمته، وكله كلام في كلام وقص ولصق بمواقع التواصل الاجتماعي لصور أوراق التصويت، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا قانونا أن ندخل في ذمم البشر ونشهر بهم وبأخلاقهم دون أدلة واضحة، فمنذ إعلان نتيجة التصويت على رئاسة مجلس الأمة وكل يوم حاطين كم اسم شالوا هالاسم حطوا غيره، لا مو هذا ترى ذاك.. وهكذا.

هذا أمر لايجوز والله حرام الضرب في ذمم وأخلاق العباد إذا كانت هناك أوراق تم تصويرها وإعطاؤها حسب كلامكم فمن أين أتت الأوراق ومن قام بتوزيعها؟ ومن المسؤول عن هذه الأوراق؟ مجلس الأمة ليس فقط رئاسة الناس التي أوصلت النواب إلى عضوية هذا المجلس للتشريع والرقابة، والرئيس واحد وهناك 49 نائبا يشرعون ويراقبون ويعملون وينجزون وهم أصحاب القرار ولن يتوقف إنجاز المجلس بالرئاسة، أنا أقول إن الناس خرجت من منازلها بأجواء صحية صعبة ووسط إجراءات احترازية وظروف ممطرة من أجل المشاركة والتغيير وهو ما تحقق وعليكم عدم إضاعة الوقت بقضية الرئاسة. حيث إن هناك الكثير من العمل ينتظركم وأقول لمن يقذف بذمم بعض النواب اتق الله فلا يجوز لا شرعا ولا قانونا اتهام البشر والضرب بذممهم وأخلاقهم فهذه كبيرة عند الله، وأقول لأهل الكويت لا تصدقوا مثل هذه الأقاويل دون إثبات حقيقي لأنه وللأسف يمكن الاختراق والتلاعب بالمستندات والصور بوسائل التواصل الاجتماعي وهناك محترفون يجيدون تطبيق مثل هذه الأمور.

وفي الختام اقول للاغلبية من نواب الأمة: تابعوا مسيرتكم بالمجلس وشرعوا وراقبوا فالناس تنتظر منكم الكثير وأمامكم الكثير من القضايا، والتحديات حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو الله أن يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

