حكمـة يابانيـة بواقـع كويتـي

آراء

منذ صغرنا ونحن نشاهد الرسوم المتحركة على تلفزيون (اندريا) ذي اللونين الأبيض والأسود يعني أيام الطيبين كما هو متعارف اليوم، وكان ضمن هذه الرسوم القرود الثلاثة واحد يغطي عينيه والثاني يغطي فمه والثالث يغطي أذنيه ولم نكن نعرف حقيقة هذه القردة الثلاثة، ولكن مع مرور الزمن وتقدم العمر عرفنا أن هناك حكمة يابانية قديمة تحكي هذه الحكمة التي تتكون من ثلاثة قرود الأول هو ميزارو (لا أرى) والثاني ميكازارو (لا أسمع) والثالث مازارو (لا أتكلم) ويعود أصل الحكمة للقرن السابع عشره حيث وجدت هذه الصورة على ضريح ياباني مشهور يدعى (توشوغو) وهذه الحكمة هي قاعدة يابانية ذهبية ولها عدة مفاهيم وهي على النحو التالي: الأول هو أن لا تكون متلصصا أو فضوليا أو نماما، والثاني هو أن استخدام حاستي البصر والسمع بسوء قد ينعكس أيضاً على أقوال وأفعال الشخص، والثالث هو أن لا ترى بسوء أو تسمع بسوء أو تتكلم بسوء. ولهذا جاءت حكمة (لا أرى – لا أسمع – لا أتكلم)، وهنا نتعرف على الحوار الافتراضي الذي دار بين القرود الثلاثة، حيث اقترب (لا أرى) من المجموعة وقال: انني أرى ولكنني كالذي لا يرى وأرى الأشخاص ولكني لا أرى ما بداخل الأشخاص، وأرى النور ولكني أضع على عيني ستارا أسود فلا أرى، وأرى الخير والنعمة والمال أمامي ولكني أغمض عيني وأترقب وأطمع بخير وبنعم وبمال أكثر، وأرى نفسي في المرآة ولكني في كل يوم أزداد بشاعة فأفضل كسر المرآة، فأصبح كالذي لا يرى، وتقدم (لا أسمع) وضحك من خيبة (لا أرى) وقال انني أفضل حظا منك فأنا أسمع ولا أكتفي بالسماع بل اني في بعض الأحيان أجذب من حولي لسماع ما أسمع، وأسمع الخير وأسمع نقيضه وغالبا ما يكون الخير عندي مهملا وأسمع النصح الكثير وسرعان ما أقذف به من أحد أعتاب أذني، وأسمع الاستغاثات ولكني لا أهتم لأني أتبع مبدأ (نفسي ثم نفسي)، فلست مهتما بما قد يحدث حولي (لا أسمع)، هو اسمي بالرغم من التناقض مع شخصيتي المنصتة أغلب الأوقات، وهنا تنهد (لا أتكلم) تنهيدة كبيرة فتطايرت معها أوراق كانت على الطاولة حيث وضع (لا أتكلم) يده على خده منصتا لحديث أصدقائه ( لا أرى) و(لا أسمع) ولفتت التنهيدة نظر أصدقائه وقطعت حديثهما فانتبهوا الى (لا أتكلم) قائلين: ما بالك يا هذا؟ لقد مللنا تنهيداتك تكلم أو أكرمنا بسكوتك المعتاد.

وهنا نزلت دمعة من عين (لا أتكلم) ثم قال: ليتني أملك لسان أحدكم فلي عينان أنظر بهما الى كل خير وأنظر بهما الى بعض سلبيات زماننا وبصمت ولي أذنان أنصت بهما الى كل طيب وأرى من الخبائث الكثير وأصمت وما يمنعني من درء الشر هو لساني، فأنا أملك لسانا ولكنني لا أتكلم وأرى الخطأ ولا أتكلم وأسمع السيئ ولا أتكلم واسمع نقاشكما الذي يحمل الأخطاء ولا أتكلم وأشعر بثقل وبنقص في شخصيتي يمنعني من تحريك لساني، وأشعر أن الجميع يستصغرني ويهزأ مني وأنا لا أقوى على عمل شيء سوى الاستماع والنظر والسكوت اذا هذا هو أنا (لا أتكلم)، وبعد الحوار هذا خل نشوف كيف تكون هذه الحكمة تتفق مع واقع المواطن الكويتي.

وعندما ذكرت المواطن الكويتي اقصد ذلك المواطن الذي يعد ويحسب ويصنف على اهل الغالبية الصامتة وهم السواد الاعظم من ابناء هذا الوطن الغالي الذي باتت جراحه كثيرة، وبات المواطن الكويتي يموت قهرا بسبب الوضع المحلي الذي تحول الى صراع قوى كبيرة في ما بينها والضحية هنا نحن المواطنين، حيث أصبحنا نتبع ونعمل بالحكمة اليابانية الشهيرة التي تقول (لا أرى – لا أسمع – لا أتكلم) وهذا ما يجعل المواطن الكويتي من اصحاب مرض السكر والضغط وإن زاد حظه سوءا يصاب بذبحة صدرية (جلطة) ويذهب للمقر الاخير محمولا على الاكتاف، وهذه المرة الأولى والأخيرة التي يحمل فيها المواطن الكويتي البسيط على الأكتاف! حيث اصبح الواطن يرى النور كنقطة في نفق الظلام الطويل، ويرى الخطأ ولكنه يصد عنه ويضع غطاء أسود على عينيه ولذا نجد المواطن البسيط كسر مرآة المستقبل واكتفى بصور الماضي الجميل، وبات السواد الاعظم من اهل الكويت يعملون بنظرية (يا الله نفسي) لكون الدخول بين المتصارعين الكبار يعد خسارة لأن الصغار والبسطاء هم الذين يداسون بأقدام الكبار، وبسبب صعوبة الحياة المعيشية اليوم والجري وراء الرزق وسد الاحتياجات الاسرية والخاصة ومستلزمات الحياة تجد المواطن من اهل الغالبية الصامتة يسمع وينظر ولكنه لا يقدر على الكلام، مما يصيب لسانه بالصدأ، ولذا بات حالنا نرى ونسمع ولكننا لا نقدر على الكلام أو النقد وحتى النصيحة باتت مذمة لأن الصراع هو صراع الكبار ولا دور لك كمواطن بسيط سوى أن ترى وتسمع وتسكت لأنك خارج الحسابات ولست بمركز النفوذ والسطوة وأنت مكمل ولست كاملا، ولذا اقول لك الله يا وطن والله يعينك يا مواطن الشق عود.

وبالختام أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال ويصحح مسار السلطتين ويكون ديدنهم صلاح البلاد والعباد، ولكن إن بات الحال على مو هو عليه فتأكد أننا لا طبنا ولا غدا الشر، والحين ما ظل الا الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويصلح حال السلطتين لما فيه الخير للوطن والمواطن ولا أرى ولا أسمع ولا أتكلم لذا أقول كأسك يا وطن، ولا يصح الا الصحيح.

***

? مواطن خبل يسأل: شنو حال بعض النواب بعد الجلسة الأولى؟ الجواب بالمثل العتيج قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج، وأنت يا مواطن أركد وأعقل لا يطقونك.

