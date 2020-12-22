الضربة القاضية لمجلس 2020

آراء

تابعنا تصريحات بعض نواب مجلس أمة 2020 بعد نجاحهم مباشرة، من خلال اجتماعاتهم المستعجلة التي تمت بدواوينهم والمستمرة حتى البارحة، وكان الهدف من تجمعاتهم كما تناقلته وسائل الإعلام المتنوعة، هو التنسيق فيما بينهم، وتكوين الكتل النيابية لجدولة أعمالهم وطرحها في المجلس بأسلوب مدروس ومتفق عليه مسبقا.

لا شك بأن هذا التنسيق بين النواب في العمل الديموقراطي مطلوب ووحدة الكلمة وكلمة التوحيد محبذة ومهمة، ولكن الأهم من ذلك هو على ماذا نجتمع ونتوحد؟ فالمضمون العادل أهم من الوسيلة والغاية الظالمة.

استغربنا واستهجنا الإصرار على طرح هؤلاء النواب لقانون العفو الشامل لمقتحمي مجلس الأمة في هذه الاجتماعات واعتباره من أولى الأوليات، وفي ذات الوقت يعلنون مد يد التعاون مع الحكومة وفتح صفحة جديدة معها من أجل تشريع القوانين التي فيها مصلحة الوطن والمواطن! وهذا يعني أن بداية القصيدة كفر، فأي تعاون ينشدون مع الحكومة التي عبرت عن موقفها منذ وقت قصير برفضها القاطع لهذا المقترح والذي لم يحز على الأغلبية المطلوبة لإقرار هذا القانون في الجلسة المشؤومة من المجلس المنصرم!

أي تعاون يريدون ومجلس القضاء الأعلى قد أكد أن الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل، تهدد في صيغتها وتوقيتها ما نص عليه الدستور في شأن استقلال السلطات، وتجور على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر أحكامها، وتغلّ يدها عن إصدار أحكام في قضايا لاتزال منظورة امامها، وهو ما يشكل ميلاً تشريعياً يجب أن يتنزه عنه المشرع..وأن التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية، لا يصح أن يكون الثوب السياسي طاغياً على المهنية القانونية والدستورية في التشريع! وبأي تعاون يحلمون والنيابة العامة ومحكمة التمييز تؤكدان أن مقتحمي المجلس لم يقترفوا جرائم رأي سياسي كما يدعون، وإنما ارتكبوا سلسلة من الأفعال الجنائية وصدر بحقهم حكم نهائي بات بالإدانة من أعلى سلطة قضائية وهي محكمة التمييز. فهم إذن مجرمون.

يجب أن تدركوا وتتذكروا أيها المجتمعون بأن العفو عن المجرمين في يد صاحب السمو أمير البلاد فوجهوا بوصلتكم نحوه وأسقطوا من حساباتكم قانون العفو الشامل الذي يشمل إلغاء الجريمة والعقوبة معا وليس فقط العقوبة! وضعوا في حسبانكم وأولوياتكم مشاريع القوانين التي تهم الوطن والمواطن واتحدوا على العدل والسلم ولا تتحدوا على الظلم والعدوان.

ختاما نقول: إن أغلبيتكم إن صمدت فهي فرصة تاريخية، ولكن يظل يتهددها الإصرار على قانون العفو الشامل الذي قد يباغتها بالضربة القاضية وينهي بذلك مجلس أمة 2020. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

