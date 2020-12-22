آراء

إن قضاء الله آتٍ لا محالة ولا نعترض عليه أبداً، لأن المولى عز وجل قال في محكم كتابه {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} سورة الجمعة الآية (8)، وعن محمود بن لبيد الأنصاري عن النبي -صلّى الله عليه وسلم- قال: (اثنان يكرههما ابن آدم ، يكره الموت والموت خيراً له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب).

تعاقب على الكويت حكام كثيرون من آل الصباح الكرام وكانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وطيدة تمتاز بالحب والولاء المطلق، وحين يحل أجل الحاكم وينتقل إلى جوار ربه نجد أن الشعب يكون في حالة حزن وأسى على حاكمهم، وهذه الميزة قلما نراها لدى شعوب قريبة منا أو بعيدة، والعلاقة مابين أسرة الحكم والشعب الكويتي لم تقم على السيف والمنسف بل قامت على الحب والولاء، وأقرب مثال على حب الكويتيين لحكامهم ظهرت وقت حلول أجل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، عبر وقتها الشعب عن كل معاني الإخلاص والحب، فرأينا الصغير والكبير يؤبن المغفور له، ولا شك بأن هذه الأسرة تستحق هذا الحب والولاء كيف لا وهي الأسرة التي ظهر منها العديد والعديد من رجالات الكويت الأوفياء والمخلصون والحريصون على عزة الكويت وشعبها.

لكن من النوادر أن تكون وفاة شخص من الأسرة لا حاكم للكويت ومع ذلك تظهر مشاعر الحزن والأسى على أغلب الشعب بسبب وفاته، وإن دلت هذه المشاعر فإنما تدل على صدق هذا الشخص مع الشعب الكويتي وحبه لهم والاحساس الوطني الكبير لديه، وليس بغريب أن يبادل الشعب الكويتي هذا الحب لشخص {ناصر الكويت} الشيخ ناصر صباح الأحمد الابن الأكبر لأمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى {إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه كل أهل الأرض}، كما أن محبة الناس لا يمكن أن تشترى بالمال ولكن تشترى بصدق النية والأفعال، ولأجل ذلك كان {ناصر الكويت} همه الأكبر الكويت وشعبها وكان حقاً حاكما من غير حكم، وأنا لا أكتب هذه المقالة تقرباً له لأنه الآن عند المولى القدير، كما لا أكتبها من وحي خيالي إنما من معرفتي لشخصية الفقيد، فقد كان أول لقاء لي معه رحمه الله في سنة 2013 وقدمت له حينها رسالة الماجستير التي حصلت عليها وكانت تناقش موضوع الرقابة، وناقشني الفقيد فيها وأذكر حينها سؤاله لي: هل هناك فساد في الأجهزة الحكومية أم لا وكيف الحلول لها إن وجدت؟!، فتعجبت من سؤاله لي وأنا باحث صغير وهو مطلع على أغلب أمور الدولة بحكم منصبه آنذاك حيث كان وزيراً للديوان الأميري، وكانت إجابتي له بكل شفافية ووضوح وزاد اعجابي بشخصيته حين قال لي: أنتم من ينير الطريق لنا وأنتم من يصلح أحوال البلد فنحن لا نستغني عنكم لأنكم أمل الكويت، وهنا كان لا يقصدني بشخصي إنما يقصد أبناء الكويت كافة، وتكررت اللقاءات معه وكان آخرها حين تقلد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث كان وقتها جل اهتمامه تطهير الكويت من الفاسدين وكيفية إيجاد الوسائل لتنمية الكويت.

إن الكلمات والجمل لا تكفي مناقب الفقيد، فقد شهد له شعب الكويت بحسن السيرة والخدمات التي قدمها لهم، وكيف لا وهو من قال {أسأل الله أن يسعد من أسعدنا في الماضي، ويظهر جيل آخر يكمل المشوار، حتى يسعد الأجيال القادمة بإذن الله تعالى}، طبت حيا وميتاً يا أبا عبدالله وسوف يذكرك الجيل الحالي والأجيال القادمة يا {ناصر الكويت}.

