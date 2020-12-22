الهجمات السيبرانية في أحدث صورها

آراء

من بين النتائج المحتومة لما يعيشه عالمنا المعاصر من تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا وما أدى إليه ذلك من ثورة معلوماتية، ظهور أطراف – يُطلق عليها أحياناً وصف القراصنة المستقلين، وأحياناً أخرى الكتائب الإلكترونية- تمتلك قدرة عالية وفهماً دقيقاً لسبل استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن السعي لتقدم الإنسانية وتطورها وتحديث ما توافر لديها من سبل تواصل ونقل للمعلومات وتخزينها وتوظيفها. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الأعمال تندرج تحت طائفة التهديدات الخطيرة للأمن القومي للدولة أو الدول المستهدفة، كما أن من شأنها أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وإذا كانت الجرائم الإلكترونية تستهدف في المقام الأول الأشخاص والمجموعات البشرية سواء عن طريق سرقة المعلومات الشخصية أو الاحتيال المالي أو غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة والإرهاب من خلال استخدام السبل الإلكترونية، فإن البعد الآخر لهذه الجرائم والمتمثل في تلك السيبرانية يستهدف النظم والدول والوزارات والمؤسسات بجميع أنواعها بما في ذلك الجهات الأمنية والمالية والإدارية والاقتصادية وغيرها.

ويتضح مما تقدم أننا بصدد نوع جديد من التهديد العالمي يتخذ من التكنولوجيا الحديثة أداه ومن العالم الافتراضي مسرحاً لتنفيذ أغراضه الإجرامية التي تعود بالضرر الشديد على الجهات المستهدفة. ولم يتوقف الأمر على الجرائم الداخلة في نطاق الاعتداء على الحق في الخصوصية وممتلكات الأفراد وحياتهم الشخصية، بل وصل الأمر إلى تقديم نوع جديد من أنواع الحروب أطلق عليه الخبراء مصطلح الحروب أو الهجمات السيبرانية التي تقوم قوى سياسية بالتخطيط لها وتوفير الأدوات والكوادر المتخصصة القادرة على تنفيذها كأداة من أدوات الحرب غير المباشرة مع الخصم، إما بهدف سرقة المعلومات الحساسة لديه كوسيلة مستحدثة من وسائل التجسس، أو لتدمير هذه المعلومات لحرمان الخصم من استخدامها أو لإحداث حالة من الشلل في نظمه المعلوماتية من خلال التشويش عليها وجعلها تعمل في اتجاهات متضاربة. وبطبيعة الحال فإن هذا النوع من الحروب يتسم بقدرته على توجيه ضربات خاطفة موجعة للعدو دون أن يكون من المؤكد إيجاد الدلائل التي تؤكد قيام طرف على وجه التحديد بها.

في ضوء ما تقدم، ذهب العديد من الباحثين إلى أن الفضاء السيبراني أصبح بمثابة المجال الخامس في الحروب بعد البر والبحر والجو والفضاء مما ادى الى ظهور شكل جديد من اشكال القوة، ألا وهو القوة السيبرانية التي لها تأثير ضخم على الصعيد الدولي ويلزم أخذها في الحسبان فيما يتعلق بحساب موازين القوى بين الدول خاصة المتصارعة منها. فعلى خلاف الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، يتعلق الأمر هنا بتوجيه الهجمات في عالم مظلم مترامي الأطراف دون وجود بوادر سابقة على وقوعها أو ادلة ملموسة على القائم بها. وبطبيعة الحال فإن هناك علاقة طردية بين هذا النوع الجديد من الحروب والهجمات والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي كان في أساسه يهدف إلى خدمة البشرية وتحقيق الرفاهية.

تجدر الإشارة الى ان اللجوء إلى أسلوب الهجمات السيبرانية بالرغم من حداثته أصبح يتردد في وسائل الإعلام بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين سوءا فيما يتعلق بهجمات على البنوك أو التدخل في عمليات الانتخابات التي تجري في دول أخرى منافسه، ولعل أحدث الأمثلة على ذلك الهجمة الالكترونية الشرسة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر الأخيرة والتي بدأت ترشح بعض تفاصيلها أخيراً حيث صدرت تصريحات أميركية تشير إلى تعرض العديد من المؤسسات الحساسة في البلاد لهجمات سيبرانية في الفترة الأخيرة طالت المكتب الفني التابع لوزارة الطاقة الأميركية المسؤول عن إدارة الأسلحة النووية الأميركية وغيره من الأهداف المهمة من قبيل وزارة الخزانة والتجارة. وفي ضوء خطورة الموضوع فإنه سرعان ما أضحى موضع جدل بين الرئيس المنتخب والرئيس المنقضية ولايته، فعلى حين سعى الأخير إلى التركيز على قصور الإدارة المنصرفة في التعامل مع هذا الخطر، سعت إدارة الرئيس ترامب إلى التقليل من مخاطره على قدر الإمكان.

بالرغم مما تقدم، تتمثل الحقيقة الرئيسة في أن هذه الهجمات تشكل خطراً جسيماً على الحكومة الاميركية والبنية التحتية الحيوية والقطاع الخاص هناك، الأمر الذي دفع بوكالة الامن الالكتروني وامن البنية التحتية الاميركية إلى القول بإن إحباط الاختراق سيكون معقدا للغاية وهو ما يكشف عن مدى شراسة هذا الهجوم على أقوى دولة في العالم الراهن في المجال التكنولوجي. وإزاء هذا الموقف المعقد والخطير برز التخبط داخل إدارة الرئيس المنصرف، في محاولة لتوظيف هذه الهجمات في إطار سياسة خارجية اتسمت بدورها بالتخبط والضبابية. في حين أكد وزير الخارجية أن مصدر الهجمات قادم من روسيا، سارع الرئيس المنصرف إلى نفي ذلك مشيراً إلى أن المصدر قد يكون الصين، التي تصاعدت حدة تصريحاته تجاهها منذ بداية هذا العام.

وفي الختام، نود التأكيد أنه في عصر العولمة والثورة التكنولوجية أضحى من الضروري على العالم أن يُعد العُدة للتعامل مع أجيال جديدة من المخاطر الجسام التي تتصل بالعالمية، وفي هذا الخصوص نشير إلى الجدل الذي ثار حول مصادر الإرهاب الذي عانى منه العالم أخيراً، وأيضا الجدل حول مصدر وباء كوفيد 19 الذي فرض قواعد التباعد الاجتماعي وهدد الاقتصاد العالمي بموجة كساد جديدة، وأخيراً الجدل حول مصدر الهجمات السيبرانية التي تضرب هنا وهناك. والأمر المؤكد هو أن هذه التحديات تتطلب نوعا جديداً من الاستعدادات والاستراتيجيات والخطط والتعاون والتفاهم لتحقيق الأمن القومي والعالمي.

