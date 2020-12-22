رومانوسكي: ندعم الكويت في حلحلة الأزمة الخليجية

أول النهار

اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد ألينا رومانوسكي بالعلاقات الكويتية- الاميركية، مؤكدة انها علاقات استراتيجية وان هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وقالت رومانوسكي اثناء الزيارة التي قامت بها الى جريدة «النهار» ولقائها برئيس التحرير عماد جواد بوخمسين بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف، «ان لدينا العديد من مجالات التعاون مع الكويت بما فيها التعليم والصحة ونأمل ان تتطور هذه العلاقات في جميع المجالات، معربة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساندة للكويت في هذه المجالات».

واوضحت ان الولايات المتحدة تعمل مع الكويت في العديد من القضايا منها العراق، حيث ان الوضع هناك لم يستقر بعد ويشهد توترا، فضلا عن ملفات اخرى تعيشها المنطقة.

وثمنت الدور الكويتي في حلحلة الازمة الخليجية، مؤكدة ان الكويت تلعب دورا مهما ومتميزا في حلحلة الازمة الخليجية وذلك لإيمانها باهمية التعاون بين دول الخليج ونحن ندعم هذا الدور المتميز، آملة ان تشهد القمة الخليجية التي ستنعقد في الـ 5 من يناير المقبل انفراجة في هذه الازمة.

واكدت اهمية انعقاد القمة الخليجية، لاسيما ان الامور تحتاج الى اجراء المزيد من الحوارات بين جميع الاطراف واعادة بناء الثقة بينهم، مشيرة الى اهمية منطقة الخليج واستراتيجيتها لدول العالم. كما تحدثت عن دور الاعلام ودور وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التغير الذي يشهده العالم، لافتة الى أن جائحة كورونا غيرت وجه العالم بأسره.

وثمنت رومانوسكي تعاون جريدة «النهار» مع سفارة بلادها، معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به الاعلام في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

ومن جهته، رحب رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين بالسفيرة الاميركية، مشيدا بالعلاقات الكويتية- الاميركية والدور الذي قامت به الولايات المتحدة في حماية الكويت، لافتا الى ان هذه العلاقات قديمة وتاريخية.

واكد بوخمسين حرص المجتمع الكويتي على اقامة علاقات متميزة مع الدول الصديقة والشقيقة وخصوصا مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبيرة وفاعلة.

وقال بوخمسين ان العالم اصبح يفكر بشكل مختلف مع جائحة كورونا واصبحت السيطرة لوسائل التواصل الاجتماعي واستخدام هذه الوسائل في تسيير الاعمال والمؤتمرات واللقاءات. حضر اللقاء الملحق الثقافي الاميركي نيلسون وين.

