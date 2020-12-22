إغلاق المنافذ حتى 2 يناير

الأولى

أعلن مجلس الوزراء امس تعليق رحلات الطيران التجاري من والى مطار الكويت الدولي واغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11:00 مساء امس حتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021 وذلك ضمن احتياطات واجراءات مشددة لمنع دخول حالات مصابة بمرض كوفيد 19 الى البلاد بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت الادارة العامة للطيران المدني انه ستتم مراجعة القرار لاحقا في ضوء المستجدات، موضحة ان طائرات وقاطرات الشحن مستثناة من القرار.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين الذين قدموا الى الكويت من دول الاتحاد الأوروبي او المملكة المتحدة من 11 حتى 21 ديسمبر الى ضرورة عمل فحص الـpcr في اليوم الخامس والعاشر من تاريخ الوصول في محجر مستشفى جابر ما بين 8 صباحا حتى 8 مساء مع احضار ما يثبت ميعاد الوصول.

وأكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي امس انه تم الاتفاق على الآلية اللازمة للنقل والتخليص الخاصة بلقاح فيروس كورونا كوفيد - 19.

وقال الجلاوي وفق بيان صادر عن الادارة العامة للجمارك انه سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان سرعة التخليص الجمركي عن طريق الافراج المسبق للمحافظة على سلامة وجودة صلاحية اللقاحات وفق الاشتراطات الصحية حفاظا على المال العام مع التأكيد على شركات النقل للالتزام بتقديم الافراجات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لسرعة التخليص والنقل والتخزين ومكافحة الاتجار غير المشروع.

وأشار الى انه تم الاتفاق على التنسيق الثنائي مع الجهات المعنية والتأكيد على تواجد الادارة العامة للجمارك على مدار الساعة للتنسيق مع وزارة الصحة وادارة الطيران المدني الذين تعاونوا في الرد على جميع الاستفسارات والاجراءات التي ستقدم من ممثليهم.

وفي وقت لاحق من مساء أمس قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان تعاملنا مع الجائحة تم بكل شفافية ونحتاج وقفة جادة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحافي: نرجو من الجميع تفهم القرارات التي تصب في الصالح العام للمحافظة على الصحة العامة ومنع وصول السلالة الجديدة من كورونا الى البلاد.