الكويت شيعت.. ناصرها

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعاز الى أسرة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل سائلا سموه -رعاه الله- المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعاز مماثلة.

وكانت الكويت شيعت أمس في مشهد مهيب فقيدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي وافته المنية أول أمس، حيث تقاطرت جموع المودعين على المقبرة، وسالت دموعهم حزناً على الفقيد الذي شهد له القاصي والداني بنظافة اليد وطهارة اللسان والحرص البالغ على مواجهة الفساد.

وفي المقبرة عبر عدد من المشيعين عن الأسى والألم والحزن الذي يعتصرهم بوفاة ناصر صباح الأحمد.

الشيخ أحمد الفهد اكد أن الشيخ ناصر شخصية عزيزة على قلوبنا والدليل التوافد الشعبي الى المقبرة.

ودعا المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، لافتا الى انه يوم حزين لأسرة آل الصباح وللشعب الكويتي.

واكد الفهد ان الراحل بمثابة رمز وطني للأسرة الحاكمة وابنائها، لافتا الى ان من يحب القيادة والشعب عليه ان يخطو بخطواته، ولاسيما ان له دوراً كبيرا في محاربة الفساد اذ ترك الكرسي والمنصب اذا لم يكن اضافة للوطن وللعائلة.

من جهته عزى الشيخ احمد اليوسف الصباح أهل الكويت كافة واسرة آل الصباح بوفاة الفقيد المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد ابن امير الانسانية وهو الذي عمل منذ نشأته للكويت واهلها ورفعتها من خلال خطة استراتيجية حتى العام 2030 الا ان القدر لم يمهله وانتقل الى جوار ربه وكلنا امل بان يستكمل ابناؤه مسيرة ذلك الرجل العظيم.

بدوره عبر المستشار في الديوان الاميري علي الراشد عن حزنه الشديد لفقد راية من رايات البلد التي حاربت الفساد وحملت لواء التطوير والتنمية والاصلاح وسيبقى في قلوب كل اهل الكويت شعلة مستنيرة وسيكون العوض في ابنائه الذين سيسلكون مسلكه الطيب.

وقال السفير عبدالله يعقوب بشارة ان دموع الخليج ودموع المحيط الاطلسي لن تكفي هذا الفقيد الذي فقدناه جميعا فهو رمز الاستنارة حيث عاصرته منذ الستينات وكان يحمل رؤية خاصة وطريقاً معبداً للعطاء والاستنارة ويتمتع بخطط سبقت الدولة وتطلعاتها ولاجل ذلك اخذ وقتاً في التعمق والتفكير والراحة لفرض الخطط العميقة.

من جهته قال الفريق اول متقاعد محمود الدوسري ان المصاب جلل وان الانسان ليحزن بفقد الشيخ ناصر صباح الاحمد بعد اشهر قليلة من فقدان أمير الانسانية ولكن هذه إرادة الله، موضحا ان الشيخ ناصر كان رمزا لمكافحة الفساد ورجلاً يحمل رؤية تطويرية - رحمه الله- ونسأل الباري ان يسكنه فسيح جناته.