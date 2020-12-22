اللجان البرلمانية.. أقرب إلى التزكية

الأولى

انعطفت التجاذبات النيابية الى منحنى هادئ امس حيث تراجعت دعوات حشد الجمهور والاصرار على ادخاله الى الجلسات تجنبا للمصادمات والفوضى، فضلا عما توصلت له اجتماعات نواب المعارضة والمقربين منهم وغير المنتمين اليهم من توافقات على سيناريوهين لتزكية اللجان البرلمانية من دون انتخابات او اقصاء، اذ قام النائب حمد المطر بتولي مهمة مد جسور الاتصال مع جميع اطراف المجلس، حيث طال التنسيق النواب عدنان عبدالصمد واحمد الحمد وعلي القطان وآخرين.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشعب إلى مراقبة ما سيتم في جلسة اليوم لمعرفة من يغلّب المصلحة العامة على الخاصة ومن يريد إدخالنا في خلافات شخصية لن تنفع البلاد والعباد، معربا عن تفاؤله ببدء عجلة التشريع في الدوران بعد الانتهاء من انتخابات اللجان لنحقق ما نستطيع من طموحات الشعب الذي أوصلنا إلى قاعة عبدالله السالم بدلا من الانشغال في خلافات شخصية لن تسمن ولن تغني من جوع.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين انا متمسك بما قلته في السابق من أنني لن أرد على الاساءات التي لن تزيدني الا عزا ورفعة وتمسكا بأخلاق الكويتيين.

وتمنى ان تكون الجلسة مثمرة يتم فيها تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتبدأ الجلسات العادية بعد ذلك، موضحا ان جلسة اليوم خاصة ولابد من استكمال جدول أعمالها بجلسة خاصة أخرى، ولو كانت الجلسة الافتتاحية عادية لتم استكمالها في اليوم التالي الأربعاء الماضي.

وأضاف ستتم إضافة بندين على الجلسة هما اليمين الدستورية لوزير الدفاع، وتأبين المغفور لهما العم عبد العزيز الشايع والشيخ ناصر صباح الأحمد -رحمهما الله-.

وعن حضور الجمهور أكد الرئيس الغانم أنه طبقا للكتب الواردة من وزارة الصحة ورئيس الحكومة منذ بدء جائحة كورونا يتم تطبيق اشتراطات صحية استثنائية ولذلك اتخذنا إجراءات منها عدم حضور الجمهور إلا في الجلسات التي نتشرف فيها بحضور سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

وأضاف بالنسبة للجلسة الافتتاحية الماضية فرئيس السن قام بجهد طيب في ترؤسها، ولم أكن أنا من يقرر الحضور أو أي أمر آخر، والمسألة ليست عنادا أو محاولة للدخول في إشكالات، ومازلت اكرر انني متعاون إلى ابعد حد دون تهاون في تطبيق اللائحة والدستور، وحضور الجمهور من عدمه يقرره الرئيس وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بناء على الكتب الرسمية الواردة من الجهات المختصة، وبإذن الله تنتهي الجائحة ويعود الجمهور.

من ناحيته، قال النائب بدر الداهوم انه سبق ان دعا الشعب الكويتي لحضور الجلسة ولكن الآن اطلب منهم عدم الحضور بعد ان ابلغني رئيس الحرس انه قد جاءته الاوامر من رئيس المجلس بعدم السماح لأي مواطن بدخول المجلس.

واضاف نحن لا نريد اشعال المشاكل وحرس المجلس اخواننا وتغليبا للحكمة اطلب من الشعب عدم حضور الجلسة.

بدوره قال النائب مهند الساير لـ النهار انه عازم على دخول اللجنة التشريعية من اجل حسم الموضوعات المفصلية، مضيفا ان هناك اتفاقات على عضويات اللجان من دون اقصاء اي من النواب، نافيا ما يروج له البعض من وجود فريقين نيابيين متصارعين كفريق الرئيس ونواب المعارضة وهو امر غير ملحوظ حتى الان انما قد تنجلي الصورة مع ممارسة المجلس مهامه.

من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي لـ النهار انه متجه للجنة المرافق والاسكانية والموارد البشرية، لافتا الى وجود توافقات بشأن اللجان البرلمانية، واملا ان تفضي الى تعاون بين جميع النواب ودفع لعجلة التشريع.

واعلن الصقعبي عن توقيعه ومجموعة من النواب على عدد من الطلبات، لتشكيل لجنة تحقيق في ما حصل في الجلسة الافتتاحية، مبينا ان هذه الطلبات مستحقة ومن حق الشعب الكويتي ان يعرف ما حصل في جلسة الافتتاح، من مخالفات وتجاوزات وإساءات طالت المؤسسة التشريعية والنواب، واساءت للشعب الكويتي بالكامل.

واشار الى انه يعلم أن مثل هذه المقترحات بتشكيل لجان التحقيق لا تمر بسهولة، كون الحكومة تصوت عليها.

بدوره، أكد النائب د. صالح الشلاحي ضرورة التعاون بين الجميع في جلسة اليوم من أجل اختيار النواب ذوي الاختصاص في اللجان البرلمانية وعدم إقصائهم.

وقال: نحن أمام منعطف خطير فالوضع يحتم التعاون مع الجميع ورفع مستوى المهنية للسلطتين، ورسالتي إلى الشعب الكويتي هي انه يجب تفعيل الرقابة الشعبية والمشاركة الفعالة في مراقبة أداء النواب، لاسيما ونحن أمام جلسة مهمة يتم فيها انتخاب أعضاء اللجان.