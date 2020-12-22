عودة نظام الـ 5 دوائر بـ 4 أصوات وبسط سلطة القضاء على سحب الجناسي

الأولى

شهد يوم امس تسابقا نيابيا على تقديم اقتراحات عدة بقوانين، حيث تقدم النواب اسامة الشاهين، ود.عبدالعزيز الصقعبي، ومساعد العارضي، وشعيب المويزري ود. حمد المطر، باقتراح بقانون لعودة نظام الأربعة اصوات الانتخابي السابق، مع توزيعة الخمس دوائر الحالية. كما تقدم النائب خالد العنزي مع النائب حسن جوهر باقتراح بقانون بتعديل قانون المحكمة الادارية يقضي ببسط سلطة القضاء على سحب الجناسي. من جهته، اعلن النائب الصقعبي عن تقدمه بمقترح لتعديل اللائحة الداخلية ينص على انه لا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت في المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح الثقة وطرح موضوع عام للمناقشة وعدم امكان التعاون او في اي اختصاص رقابي آخر.

ونوه بقوله: هذا المقترح استندت فيه الى دراسة قانونية منشورة في 2015، اعدها مجموعة من القانونيين، باشراف د. محمد الفيلي، ووضعوا فيها اكثر من 11 تعديلا على اللائحة الداخلية، وانا اقتبست فقط تعديلا واحدا فيما يتعلق بدور الحكومة وتدخلها في الشأن الرقابي.

وشدد بقوله: هذا الامر لا يمكن ان نتجاوز عنه اليوم فانا لا افهم كمراقب على الحكومة ان تشاركني في الشأن الرقابي وفي تشكيل لجان التحقيق واختيار الاعضاء، موضحا ان هذا الموضوع غير منطقي، لذلك تقدمت بهذا المقترح بتعديل اللائحة الداخلية وتحديدا المادة الاولى التي تتكلم عن توصيف الوزراء والنواب وعلاقتهم بالمجلس.

وقال: الحاصل اليوم مع الاسف الشديد هو تغول من قبل سلطة على اخرى خاصة فيما يتعلق بالشأن الرقابي لذلك هذه المقترحات من شأنها تطوير العمل الرقابي البرلماني وضمان جودة افضل إن شاء الله.

من ناحيته قال النائب مبارك العرو ان حرمان المواطن من حقه في اللجوء للقضاء بذريعة عدم الاختصاص، او ترك الأمر للأهواء يهدم قواعد العدالة، لذا تقدمت مع بعض الزملاء باقتراح بقانون بتعديل اختصاص الدائرة الادارية، وبسط رقابتها على قرارات سحب او اسقاط الجنسية.