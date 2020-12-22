الكويت تتحوَّط تجاه بعض الاستثمارات الخارجية

مال وأعمال

استمراراً لاستراتيجيتها الرامية لتعزيز العوائد الاستثمارية في الكثير من الاستثمارات حول العام، تسعى الكويت للتحوط ضد المخاطر المحتملة التي أفرزتها تداعيات كورونا على استثماراتها الخارجية بدراسة الأسواق والقطاعات الأكثر أماناً وربحية، عبر التفكير والتوجه نحو النظر في هيكلة بعض أصولها الخارجية تحوطاً ضد أي خسائر مستقبلية محتملة.

وأوضحت مصادر موثوقة لـ النهار، أن تلك التوجهات موجودة ويتم دراسة الأسواق بشكل مستمر، مع العمل على الاستفادة من جميع أوجه الاستثمار المتاحة خاصة في مجال الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية التي حققت عوائد ومكاسب قياسية في فترة كورونا وما بعدها.

واستدركت قائلة، أن تراجع التصنيف الائتماني للكويت، جعل من هكذا توجه أمراً ملحاً وضرورياً في الآونة الأخيرة والذي تزامن مع تراجعات أسعار النفط عالمياً وما سببه من ضغوطات على الميزانية العامة للدولة وتدخل الصندوق السيادي لتوفير سيولة لصندوق الاحتياطي العام عبر مبادلة ملكية بعض أصوله مع صندوق الأجيال القادمة.

ولفتت المصادر الى أن الصندوق السيادي البالغ قيمته 533.5 مليار دولار والذي احتل المرتبة الثانية عربياً وفقاً لأحدث التقارير العالمية الصادرة بهذا الخصوص يستهدف الابتعاد عن الأسواق ذات المخاطر العالية، من خلال إعادة هيكلة تلك الاستثمارات وإعادة جدولتها من خلال الانتقال إلى أسواق أكثر أماناً، مع العمل على إعادة الجدولة في عدة دول أخرى.

وأوضحت أن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا قد تشهد إعادة نظر في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشار موجة جديدة من الفيروس بها، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أداء الاقتصاد البريطاني في المرحلة المقبلة وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الاستثمارات الكويتية هناك.

وبينت المصادر أن إعادة النظر في استراتيجية وهيكلة الاستثمارات الخارجية يمثل آلية ثابتة وواضحة لدى الكويت من أجل تخطي العقبات التي أفرزتها الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، اتخذ بنك الكويت المركزي العديد من الآليات للحفاظ على قوة العملة في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأداء الاقتصادي بعد تراجع التصنيف الائتماني وما حمله ذلك من مخاطر كبيرة على الأداء الاقتصادي. ويستخدم المركزي سياسة نقدية متزنة تراعي احتياجات ومتطلبات الاقتصاد وتراعي في الوقت نفسه الظروف الاقتصادية المحلية والدولية المعقدة والناتجة عن تداعيات فيروس كورونا. وبالإضافة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية، فإن بنك الكويت المركزي شدد على حرصه بالالتزام التام بتطبيق نظام سعر الصرف يهدف إلى المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية، فضلا عن بنك الكويت المركزي يطبق سياسات رامية لترسيخ قوة الدينار في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

ويعد اتباع نظام سعر صرف قوي من بين الثوابت التي يحافظ عليها بنك الكويت المركزي والذي يضمن استقرار الدينار أمام العملات العالمية الأخرى.

