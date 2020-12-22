سلالة «كورونا» الجديدة.. تنعش الذهب وتضرب أسواق أوروبا

مال وأعمال

شهدت البورصات الأوروبية انخفاضا، بسبب المخاوف المتعلقة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الشديدة العدوى والتي تنشط خصوصا في إنكلترا.

وقالت «رويترز» إن أسعار الذهب ارتفعت مدعومة، مع عود الخوف من كورونا، وبأنباء عن أن قادة الكونغرس الأميركي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1900.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر عند 1901.38 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1904.8 دولارات.

تأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يوميا.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية «الآن وهناك تحفيز مالي وراءنا، لدى الذهب ما يكفي من الزخم ليغلق على ما يزيد على 1900 دولار بحلول نهاية العام، بل وربما يصعد إلى 1925 دولارا».

ومما قدم الدعم للذهب، تراجع الأسهم بعد أن اقترح وزير الصحة البريطاني استمرار تشديد القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا لبعض الوقت لمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 4.5 في المئة إلى 26.93 دولاراً للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 18 ديسمبر عند 27.02 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1045.40 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2376.13 دولاراً.

