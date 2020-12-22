«المركز» استكمل إصدار سندات بـ 35 مليون دينار

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن نجاح استكمال عملية اصدار سندات بقيمة 35 مليون دينار لمدة خمس سنوات عبر الطرح الخاص. ويأتي هذا الاعلان ليؤكد على ثقة المستثمرين الراسخة في «المركز»، خاصة وأن عملية الاكتتاب شهدت اقبالا واسعا، حيث تجاوز الطلب السندات المعروضة. وتم تخصيص السندات التي صدرت في 20 ديسمبر 2020 بالتساوي بين شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة وشريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة. وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة 4.75% سنويا تدفع بشكل ربع سنوي، وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة 3% فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 5.50% سنويا، تدفع بشكل ربع سنوي. وتم تعيين بنك الخليج وشركة الأهلي كابيتال للاستثمار و«المركز»، كمديري اصدار رئيسيين ووكلاء اكتتاب. وامتدت فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020.

هذا وقد صنفت وكالة التصنيف الائتماني، كابيتال انتليجنس، سندات «المركز» الجديدة عند الدرجة الاستثمارية «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الائتماني هذا قوة الوضع المالي «للمركز» من حيث مستوى السيولة، والملاءة المالية، واستدامة الأتعاب من العمولات والرسوم والادارية. ومن بين العوامل الأخرى الداعمة لتثبيت تصنيف «المركز» سجله المرموق في الوفاء بالديون والالتزامات المالية، وقدرته على الحصول على تمويل دون ضمانات، والتنوع الكبير الذي أحدثه «المركز» أخيراً في قاعدة المقرضين.

وعبّر ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس ادارة «المركز»، عن سعادته باصدار السندات الجديدة التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل أسواق المال. قائلا: «إن الطلب القوي على الاصدار الرابع «للمركز» يؤكد ثقة المستثمرين في «المركز»، الى جانب ثقة أسواق رأس المال بجودة اصداراته. ويعكس تصنيف «كابيتال انتليجنس» مكانة «المركز» كعلامة تجارية راسخة، تتمتع بسمعة طيبة في كافة أرجاء المنطقة، لا سيما في الكويت. ولقد ساهمت جهود فريق الادارة المتمرس في توجيه أنشطة «المركز» بفاعلية خلال هذا العام الذي شهد العديد من التحديات، حيث عملوا بتفانٍ تام، مستشعرين مسؤولياتهم تجاه المساهمين».

وصرح علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي «للمركز»: «تم تسعير السندات الجديدة بشكل تنافسي، وحظي بمشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسين، الأمر الذي يعكس ثقتهم في مخاطر الائتمان لدينا. وأضاف أن «المركز» يعد مشاركا نشطا في أسواق رأس المال للدين، ليس كمُصدِر سندات فحسب، بل كمدير اصدار ومستثمر أيضا. وسيواصل «المركز» العمل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، للمساهمة في خلق سوق سندات فاعل يتمتع بالسيولة في الكويت. ونعتز بعلاقتنا الوطيدة مع بنك الخليج والأهلي كابيتال اللذين أسندنا اليهما هذا الدور في هذا الاصدار، نظرا لمركزهما القوي في السوق، بالاضافة الى ثقتنا التامة في قوة شبكات التوزيع الخاصة بهما».

