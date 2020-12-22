2 % خسائر الإسترليني واليورو.. وإقبال على الدولار

مال وأعمال

انخفض الجنيه الاسترليني واليورو، اذ يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في الدولار بعد أن تسببت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في اغلاق أغلب مناطق بريطانيا وعطلت نشاط الشحن الدولي في ظل ضبابية تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فقد تراجع الجنيه الاسترليني بنحو 2% مقابل الدولار في التعاملات الصباحية قبل أن يرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا طارئا لمناقشة السفر الدولي وتدفق الشحن الى بريطانيا ومنها.

وكان الجنيه الاسترليني متراجعا 1.85% الى 1.3277 دولار.

كما تكبد اليورو خسائر مقابل الدولار، منخفضا 0.74% الى 1.2169 دولار، لكنه صعد 1.26% مقابل الجنيه الاسترليني الى 0.9170.

وارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية مناظرة مع سعي المستثمرين الى الأمان النسبي الذي يوفره، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه الكثير من الدول اجراءات الاغلاق المرتبطة بكوفيد-19. وتراجع الدولار الأسترالي 1.24% الى 75.295 سنتاً أميركياً.

أظهر مسح أن مبيعات التجزئة في بريطانيا تعافت في ديسمبر مع تخفيف القيود على المتاجر وشراء مستهلكين مواد غذائية وسلع ضرورية أخرى قبل عيد الميلاد، لكن التوقعات لشهر يناير هي الأسوا منذ الصيف.

وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني أن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية ارتفع الى 3 في ديسمبر من -25 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. لكن التوقعات لشهر يناير جاءت أشد سلبية بقراءة عند -33.

أجري المسح في الفترة من 23 نوفمبر الى 14 ديسمبر، ويغطي نهاية ثاني نوبة من اجراءات العزل في بريطانيا، حيث أغلقت خلالها المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية مع العودة لقيود مرحلية، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون اجراءات عزل أكثر صرامة في لندن ومناطق قريبة منها.

