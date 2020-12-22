«التجارة»: إغلاق 72 محلاً تجارياً خالفت القانون

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اغلاق 72 محلا تجاريا لمخالفتها القانون رقم 10/1979 والمتعلق بالاشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبط عدد من المحال تخالف القانون. وقالت «التجارة» في بيان صحافي، ان المخالفات المرتكبة تنوعت مابين الغش التجاري والسلع المقلدة وعمليات الغش في العلامات التجارية بالاضافة الى مخالفة نشاط الترخيص. اضافت، ان الاغلاقات جاءت بناء على توصيات لجان المخالفات، مشددة على ان فرقها التفتيشة باشرت الاغلاقات على الفور. واشارت الى أن الاغلاق شمل عدداً من محلات الخضار والفواكه ومطاعم وملاحم ومحلات المسمكة بالاضافة الى محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية ومحلات الكهرباء والسيارات بالاضافة الى عدد من الأسواق المركزية الموازية ومحلات اخرى. وأكدت «التجارة» مواصلة حملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لضبط السوق ومنع بيع أي سلعة من شأنها أن تضر المستهلك وحرصها على تطبيق القوانين المتعلقة بسمعة الكويت.

