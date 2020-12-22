مخاوف الإغلاق والتوتر السياسي يعصفان بالبورصة

مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الاحمر مع تواصل الضغوط الخارجية على التداولات وفي مقدمتها الانتشار السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا واغلاق العالم ابوابة امام الطيران لبريطانيا وذلك مع تراجع الاسواق العالمية وتراجع اسعار النفط بنحو 3% مع مخاوف اغلاق الاقتصاد العالمي مرة ثانية.

واضافوا ان المستثمرين في البورصة يتابعون عن كثب جلسة الثلاثاء في مجلس الامة والتي ستشهد تشكيل اللجان ومنها الاقتصادية والتي سيكون على كاهلها اقرار القوانين الخاصة بالتحفيز الاقتصادي الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل تدوير العجلة الاقتصادية التي تعاني الامرين من عدم الفتح الكامل وضغوطات الايجارات والاجور لافتين الى ضرورة انجاز هذا الملف سريعا لانقاذ الحياة الاقتصادية في البلاد اسوة بما تم في الدول المجاورة.

واشاروا الى ان السوق الرئيسي يشهد حاليا عمليات تدوير نشطة على الاسهم، لافتين الى ان السوق شهد تداول 132 سهما ارتفع منها 30 سهما مقابل تراجع 90 سهما. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي لتفقد القيمة السوقية 257 مليون دينار بنسبة 0.8 في المئة لتتراجع من 32.722 مليار دينار في جلسة الأحد، الى 32.465 مليار دينار في جلسة امس، ويأتي هذا التراجع مع تصاعد حدة الموجة الثانية من وباء كورونا وتزايد المخاوف بشأن الدخول في مرحلة ثالثة اخطر من الفيروس لتزداد مخاوف المستثمرين من امكانية قيام الحكومة باجراءات مماثلة لما قامت به مع بداية الموجة الأولى من الفيروس والتي شملت حظر جزئي وكلي واغلاق النشاط الاقتصادي.

وهبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 143 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 24.109 مليار دينار الى 23.966 مليار دينار، في حين انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 115 مليون دينار لتتراجع من 8.613 مليارات دينار الى 8.498 مليارات دينار.

ورغم التراجع الا ان السيولة حققت ارتفاعاً كبيراً بلغ 46.2 في المئة لتصل الى 45.12 مليون دينار مقابل 30.86 مليون دينار في جلسة الأحد، وزادت احجام التداول بواقع 8.6 في المئة لتصل الى 214.7 مليون سهم مقابل 197.5 مليون سهم. وهبط مؤشر السوق الأول بمعدل 0.59 في المئة وبنحو 36.5 نقطة منخفضاً من 6158.97 نقطة الى 6122.47 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.8 في المئة، وبنحو 44.3 نقطة من 5632.44 نقطة الى5588.12 نقطة.

كما سجل المؤشر الرئيس تراجعاً بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 61.1 نقطة من 4594.89 نقطة الى 4533.74 نقطة، كما هبط المؤشر الرئيس 50 بـنحو 64.8 نقطة وبنسبة 1.3 في المئة من 4677.99 نقطة الى 4613.15 نقطة.

سجلت مؤشرات 9 قطاعات هبوطاً امس بصدارة النفط والغاز الذي تراجع 2.21 في المئة، فيما ارتفع 4 قطاعات اخرى يتصدرها الرعاية الصحية بنمو نسبته 0.27 في المئة.

على مستوى الأسهم، جاء سهم «يوباك» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 14.81 في المئة، بينما تصدر سهم «ياكو» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 9.87 في المئة.

وحقق سهم «الوطني» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 10.49 ملايين دينار متراجعاً 0.70 في المئة، فيما تصدر سهم «أعيان للاجارة» نشاط الكميات بتداول 15.2 مليون سهم متراجعاً 2.22 في المئة.

