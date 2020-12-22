بدء التشغيل التدريجي لمكامن النفط الثقيل في «الوفرة»

مال وأعمال

صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله السميطي أن امس يوم مميز ومهم في تاريخ الشركة، إذ تم اليوم بدء التشغيل التدريجي لمكامن النفط الثقيل في حقل الوفرة وإنتاج أول دفعة من النفط الثقيل (خام الأيوسين) في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة.

وأكد عبدالله السميطي أن تلك الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب من الكوادر الوطنية المخلصة من الجانبين الكويتي والسعودي في منطقة العمليات المشتركة الوفرة، طوال فترة التوقف للحفاظ على أصول العمل وجاهزيتها للعودة للعمل وما تلى تلك الفترة من استعدادات مكثفة للعودة للتشغيل والإنتاج بحسب الخطط الموضوعة. مثمنا الجهود المتواصلة والحثيثة للعاملين في المنطقة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية على الرغم من التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، علاوة على التحديات المتمثلة في صعوبة إنتاج النفط الثقيل في الأجواء الباردة.

وأضاف السميطي نهنئ أنفسنا وجميع العاملين في العمليات المشتركة الوفرة على نجاح خططنا التشغيلية والإنتاجية وسيرها على المسار الصحيح تماشيا مع الخطط الاستراتيجية 2040 لمؤسسة البترول الكويتية من جهة، والخطط مع الشركاء في منطقة العمليات المشتركة شركة شيفرون السعودية.

كما أكد السميطي على حرص الجانبين على الإدارة الأمثل للثروات الطبيعية في المنطقة المشتركة بما من شأنه خدمة الأهداف المشتركة للجانبين والتي تركز على معدلات الإنتاج والبنية التحتية ومجتمع العمل.

كما شدد الرئيس التنفيذي بالوكالة على أن الإنتاج الآمن وسلامة العاملين وجميع إجراءات العمل والمنشآت والمرافق هي أولوية دائمة لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج في جميع مراحل العمل.

واختتم السميطي تصريحه متوجها بالشكر إلى إدارة شركة شيفرون السعودية على دعمها الكامل وتعاونها المستمر، واصلا الشكر لجميع العاملين في عمليات الوفرة المشتركة من الجانبين على جهودهم وإخلاصهم.

