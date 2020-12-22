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مال وأعمال

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«كونسورتيوم» لاستكشاف النفط في أبوظبي


أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3» في أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي. في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة PTTEP الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة بالكامل لشركة PTTEP التايلاندية.
وتأتي الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية أدنوك الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وذلك في خطوة تؤكد سعي أدنوك لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.


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