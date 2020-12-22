%3 تراجعاً في أسعار النفط

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط حوالي 3% إثر المخاوف المترتبة عن سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ما زاد من مخاوف تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3% إلى 50.72 دولاراً للبرميل بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9% إلى 47.68 دولاراً للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي، «سوق النفط اتخذت منحى إيجابياً في الشهر الفائت أو نحو ذلك، متجاهلة عوامل سلبية وسط تفاؤل بأن توزيع اللقاح على نطاق واسع سيحيي النمو العالمي، لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تبخرت فجأة بسبب سلالة جديدة من الفيروس».

ومما زاد الضغوط، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو، إذ لا يزال المنتجون يواصلون العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ نوفمبر.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.

