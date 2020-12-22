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البرلمان العراقي يدعو إلى بحث خفض الدينار


بغداد - «كونا»: دعا مجلس النواب العراقي الى جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار الحكومة العراقية خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
ونقل بيان للبرلمان عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي دعوته لعقد الجلسة الطارئة دون ان يذكر موعدا محددا لها على ان يستضاف بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف. وأوضح الكعبي ان الجلسة ستخصص لبحث تداعيات ما وصفه بالانخفاض المفاجئ للسعر الرسمي لصرف الدينار والعمل على تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.


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