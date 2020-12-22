الخرافي: ضرورة تفعيل الشراكة بين الكويت والعراق

مال وأعمال

أكد سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، اهمية تفعيل علاقات التبادل التجاري والاستثمار بين الكويت والعراق في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأضاف الصافي خلال زيارته لاتحاد الصناعات الكويتية يرافقه صهيب الراوي الملحق التجاري ومعتز الدليمي الملحق الثقافي صباح امس - الاثنين - والتي التقى خلالها برئيس الاتحاد حسين الخرافي بحضور مدير عام الاتحاد هدى البقشي، أن الوقت قد حان لتفعيل بنود التعاون المشترك بين البلدين، وترجمة الاتفاقيات الثنائية بوتيرة أسرع على أرض الواقع.

وأشار إلى ان الكويت كانت سباقة دائماً في دعم العراق، مستشهداً في هذا الخصوص بمؤتمر الدول المانحة الذي استضافته الكويت في العام 2018.

وشدد السفير العراقي على أهمية تشجيع الاستثمار الصناعي الكويتي داخل العراق في ظل الطلب المتنامي في العراق للمنتجات ذات الجودة، وخصوصا من المنتجات الكويتية، آملا بفتح الحدود بين البلدين من الجانب الكويتي وانسياب حركة التبادل التجاري.

من جانبه، اثنى رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي مشيراً إلى أن العلاقات الكويتية - العراقية تحكمها العديد من الروابط الاخوية المشتركة على مر التاريخ.

وأشار الخرافي إلى أهمية الدور الإعلامي الإيجابي في تأكيد العلاقة الاخوية بين البلدين، وتطلع الخرافي إلى أهمية تفعيل الشراكة بين الجانبين، خصوصا وأن السوق العراقي ضخم وجاذب ويتمتع بمزايا عدة منها الكثافة السكانية، متمنيا التوسع في نطاق زيادة الاستثمار وحركة رؤوس الاموال بين البلدين.

وكان الخرافي قد استعرض خلال لقائه بالسفير العراقي أنشطة اتحاد الصناعات الكويتية، إلى جانب تزويده بقائمة المصانع الكويتية المنتجة، معرباً عن شكره للسفير والوفد المرافق على الزيارة.

