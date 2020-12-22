تابعة لـ «سفن» تحصل أقل الأسعار في مناقصة لـ «الموانئ»

مال وأعمال

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن حصول شركتها التابعة، الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة، على أقل الأسعار في مناقصة بقيمة 1.84 مليون دينار. وقالت «سفن» في بيان للبورصة إن المناقصة خاصة بتنفيذ أعمال تنظيف وتطهير أحواض وأرصفة ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ولصالح الأخيرة، ولمدة 12 شهراً. وأوضحت الشركة أنها ستقوم بإخطار البورصة فور استلام كتاب الترسية للمناقصة أعلاه من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت. وأفادت «سفن» بأن أثر المناقصة هو تحقيق أرباح تشغيلية سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة التابعة خلال الأعوام من 2021 إلى 2022.