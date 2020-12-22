«بي دبليو للطيران» اشترت 213 مليون سهم في «يوباك»

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت شراء شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران 213.15 مليون سهم في شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، وفق بيان لبورصة الكويت. ونوهت بأن شراء الأسهم جاء عن طريق اكتتاب عام في أسهم زيادة رأسمال «يوباك»، يوم الثلاثاء الماضي، فيما تم تخصيص الأسهم الخميس السابق. وحسب البيانات المعلنة في البورصة يبلغ رأسمال يوباك بعد الزيادة 38.25 مليون دينار، موزعا على أسهم مصدرة بـ382.50 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. يشار إلى أن بي دبليو سي تعد من أكبر المستثمرين في يوباك بواقع 51.59 %، ويليها بنك الخليج بـ20.26 %، وبيان للاستثمار بـ20.16 %. وفي وقت سابق ، أعلنت يوباك اكتمال عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها وإقفال الاكتتاب بنهاية 15 ديسمبر الحالي.