سمر مرسي تنعى والدها: رحل متأثراً بـ«كورونا»

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كشفت الممثلة سمر مرسي عن وفاة والدها متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد «COVID-19». كتبت سمر مرسي عبر حسابها على Instagram: «انتقل الى رحمة الله والدي القبطان بحري لواء/ مصطفى السيد مرسي، مدير لواء الاشارة بالقوات البحرية سابقا بسبب «كوفيد- 19». أضافت: «أرجوكم أدعوا له.. في الجنة يا بابا ان شاء الله وخلوا بالكم من نفسكم». يذكر أن سمر مرسي شاركت أخيراً في بطولة مسلسل «ونحب تاني ليه» بمشاركة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، ايهاب فهمي، عماد رشاد، علا رشدي، اسلام جمال وتارا عماد، تأليف عمرو محمود ياسين، انتاج تامر مرسي – سينرجي واخراج مصطفى فكري.

