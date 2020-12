غال غادوت سعيدة بفيلمها على واجهة برج خليفة

إضاءات

تم الاعلان عن انطلاق فيلم Wonder Woman 1984 المنتظر أن يبدأ عرضه في دور السينما بالامارات بطريقة مميزة، حيث تم بث صورة الملصق الاعلاني للفيلم على واجهة برج خليفة.

وعُرضت للمرة الأولى صوراً ومقاطع فيديو من الفصل الجديد لقصة Wonder Woman، يوم 15 ديسمبر، وبعد هذا العرض أطفأ برج خليفة أنواره ليعود بعبارة بما معناه «نؤمن بالعجائب».

وشارك حساب برج خليفة الرسمي على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه اضاءة برج خليفة، ورافقه تغريدة جاء فيها: «برج خليفة يضيء احتفالاً باطلاق فيلم Wonder Woman 1984، في السينمات. ومن المفترض أن ينطلق عرض Wonder Woman 1984 على منصة HBO Max في 25 ديسمبر الحالي، وقد قررت الشركة المنتجة اصداره في موسم الأعياد لأن الفيلم لم يعد يحتمل التأجيل اذ تم انجازه في العام 2018. وعبرت الممثلة الاسرائيلية، غال غادوت، عن فرحتها باحتفال الامارات العربية المتحدة بأحدث أفلامها السينمائية، ووصفت تغطية البوستر للبرج بأنه «أمر خيالي».