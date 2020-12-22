عرض «بين أنف وشفتين» على منصة «ADtv».. قريباً

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بعد ان انتهى فريق عمل مسلسل «بين أنف وشفتين» من التصوير برؤية المخرج محمد القفاص سيتم عرض العمل على تطبيق «ADtv» خلال مطلع السنة الجديدة ويشارك في بطولة العمل الفنان خالد البريكي وعدد من الوجوه الصاعدة وتدور أحداثه حول فتاة لديها تشوه خلقي في الشفة الأرنبية ما يجعلها تعيش صراعا داخليا تتغلب عليه بطيبتها الا أنها تكتشف أخيرا أن بداخل كل شخص حولها تشوها بجانب آخر.

وفي ضوء التصريحات الاعلامية لاسرة العمل فإنه يحمل مفاجآت غير متوقعة من حيث الأحداث والتشويق وما يميزه أنه مقتبس من رواية الروائية الكويتية علياء الكاظمي ورؤية المخرج البحريني محمد القفاص حيث دارت الاجتماعات الافتراضية بين فريق العمل وتم عمل ورشة نص افتراضية.

كما أن أحداث المسلسل متصلة وسيتم تناولها في 7 حلقات وهذه الحلقات مليئة بمشاهد تشويقية وغير متوقعة للمتابع الخليجي وان المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور ولهذا تم اسناد مهمة الاخراج الى القفاص الذي يعتبر من المخرجين الذين يستطيعون التعامل مع هذه الأحداث ومن خلال العمل على وضع رؤية اخراجية ممتازة تسهم في نجاح العمل سواء من خلال اختيار مواقع مختلفة لتصوير المشاهد أو اختيار الفنانين المشاركين في المسلسل.

يذكر أن مواقع التصوير اقتصرت على مملكة البحرين وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا مع اتخاذ كل الاحترازات الصحية بعين الاعتبار للوقاية من الاصابة.

يذكر ان العمل ضم كلا من خالد البريكي، نورة العقيلي، أيمن رجب، عالية محمد، ناريمان، نورة جمال، شملان العميري، صباح وهنية، اما ضيوف الشرف فهم كل من مبارك خميس، ابتسام عبدالله. وسيناريو وحوار سارا ديب، انتاج العدسة اللامعة.

