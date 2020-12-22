حفل جوائز «دير جيست».. وتكريم أبرز النجوم

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انطلق حفل توزيع جوائز دير جيست بحضور عدد كبير من نجوم الفن. وشهد التكريم منح الفائزين من الفنانين وصناع الأعمال الفنية جوائزهم للتميز عن عام 2020 الحالي منهم: «خالد النبوي، يوسف الشريف، نيللي كريم، أحمد زاهر، يسرا، ليلى أحمد زاهر، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، جميلة عوض، محمود عبدالمغني وانچي علاء ويوسف الشريف وجومانا ومراد والهام شاهين ورنا سماحة وخالد النبوي وآخرين.

وأقيم حفل توزيع جوائز دير جيست، داخل فندق دوسيت بالتجمع الخامس بالقاهرة، يشار أن حفل جوائز مجلة دير جيست، قد بدأ بكلمة خاصة لروح العملاق الراحل الفنان محمود ياسين، تلاه صعود المطرب رامي صبري للمسرح، حيث قدم فقرة غنائية قبل أن يتم تكريمه.

وحصدت شركة سينرجى برئاسة الأستاذ تامر مرسى جائزة أفضل شركة انتاج في حفل توزيع جوائز دير جيست، وذلك على الانتاج المتميز لمسلسل «الاختيار»، الذى عرض في شهر رمضان الماضي وحقق جماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي، ونسب مشاهدة عالية على مختلف المنصات الالكترونية، وتسلم الجائزة المنتج الفني لشركة سينرجي شادي علام.

وفازت قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية بجوائز الأفضل، حيث فازت قناة ON بجائزة أفضل قناة عامة، وحصلت on time sport على أفضل رياضية، فيما حصدت قناة dmc دراما علي جائزة أفضل قناة مسلسلات، وحصدت قناة extra news جائزة أفضل قناة اخبارية.

حصدت النجمة الكبيرة يسرا جائزة أفضل ممثلة في الدراما من مؤسسة دير جيست لعام 2020، عن مسلسل «خيانة عهد»، وهو المسلسل أيضا الذي حصد جائزة أفضل مسلسل وتسلمها المنتج جمال العدل.

وحصد الفنان كريم فهمي جائزة عن دوره في مسلسل «ونحب تاني ليه» من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وحصدت الفنانة نجلاء بدر جائزة عن دورها في حكاية «لازم أعيش».

وحصد النجم خالد النبوي جائزة أفضل ممثل سينما، وحرص على توجيه الشكر للقائمين على الحفل، وأهدى جائزته الى الفنان الراحل محمود ياسين.

وحصد النجم يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل «النهاية»، وحصد الفنان أحمد زاهر جائزة عن دوره في مسلسل «البرنس»، وحصدت ريهام عبد الغفور جائزة التميز عن دورها في حكاية «ربع قيراط»، كما حصدت حنان مطاوع جائزة عن دورها في حكاية «أمل حياتي».

وحصدت النجمة نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل «بـ 100 وش»، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، ورقصت أثناء صعودها علي المسرح علي أغنية «مليونير» كما احتفل بها النجوم الخاضرين بعيد ميلادها .

وحصدت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة صاعدة، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وحصدت الفنانة جميلة عوض جائزة أفضل ممثلة شابة في السينما.

وحصد المؤلف أيمن بهجت قمر جائزة أفضل مؤلف من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وحصد الملحن مدين جائزة أفضل ملحن وحصد المطرب محمد عباس جائزة أفضل مطرب شاب من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وحصدت رنا سماحة جائزة أفضل مطربة شابة.

وكرمت ادارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة الهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «حظر تجول» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في الدورة 42.

وقالت الهام شاهين بعد تكريمها: «كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكون 2021 من غير كورونا، ونرجع نسلم ونبوس ونحس بالدفء زي زمان، وسنة 2020 مكنتش كويسة لكنها قفلت معايا بجائزة وتكريمات».

كما كرمت ادارة الدير جيست الاعلامي نشأت الديهي عن مشواره الاعلامي، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم.

