الغوغاء وجلسة الثلاثاء

الاخيرة

حضرت في السابق كثيراً من جلسات مجلس الأمة، وخاصة جلسات الاستجواب، ولاحظت في ذلك الوقت أن البعض لا يقوم بعملية الاستجواب إلا بعد أن يمر على دواوين منطقته، لحشد الشباب وتأجيج مشاعرهم، واعداً إياهم بالبطش بهذا المسؤول أو ذاك تحت راية المصلحة العامة، التي كم من جرائم ترتكب باسمها.

***

ومما لاحظته آنذاك، كم التهاون القائم في عملية ملء الكراسي التي بالشرفة التحتية المخصصة أساساً لكبار الشخصيات، من شيوخ وسفراء ووزراء ونواب سابقين ورؤساء التحرير والمحررين البرلمانيين إلخ بالشباب المتحمس، الذي تم تحريضه بقصد إرعاب النواب الآخرين كي يصوتوا مع النائب المستوجب، وخطورة ذلك الأمر إمكانية القفز من تلك الشرفة إلى قاعة المجلس، حيث النواب والوزراء وكبار المسؤولين مما يسهل التعدي عليهم باللفظ أو ما هو أخطر، وعليه يجب إصدار أوامر مشددة للأمانة العامة وللحرس بعدم السماح للجمهور المخصص لهم المدرجات العلوية بالجلوس في تلك الكراسي، وإن حدث العكس من ذلك يجب المحاسبة الشديدة للمقصرين مهما كانوا!

***

لا تنه عن خلق وتأتي مثله، ومن اتهم جمهور جلسة الافتتاح بالغوغاء عليه ألا يكرر الأمر بالاتجاه المعاكس، وجميل نصح د. حسن جوهر للجمهور بعدم الحضور، وعمليات التحريض والتأجيج قائمة، كي لا تحدث مصادمات، وما هو أكثر من ذلك بين الجمهور والجمهور أو بين الجمهور والنواب... وقد أعذر من أنذر!

***

آخر خطة:

1- ظهرت أشرطة حزينة على السوشيال ميديا لشباب مغرر بهم أمضوا سنوات بالسجون، لم يزرهم خلالها من حرضهم.

2- مازلنا نذكر اتهام من طالب الشباب بالتعقل آنذاك بـ«الخبال»، وعندما وقع الفاس بالراس وقضى على مستقبل الشباب لم يعتذر أحد منهم أو من العقلاء، الذين طالبوا الشباب بالحكمة والتروي... وكم في التاريخ من دروس وعبر!

