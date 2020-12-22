عالم بلا «Passwords».. «مايكروسوفت» تكشف خطة 2021

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يبدو أن شركة «مايكروسوفت» تتجه إلى تغيير جذري في الطريقة التي نفتح بها حواسيبنا وهواتفنا، من خلال كلمات مرورية، لأجل الحفاظ على السرية والخصوصية.

وتحدثت شركة «مايكروسوفت»، اخيرا، عن مستقبل من دون كلمات مرورية، معربة عن أملها في بلوغ هذا الأمر خلال سنة 2021 التي ستحل بعد أيام.

وشرحت الشركة، أنها تتجه إلى إحداث هذا التغيير، نظرا إلى حوادث الاختراق الكثيرة التي تتم عن طريق الكلمات المرورية.

وشرحت أن 80 في المئة من الهجمات السيبرانية تجري عن طريق الكلمات المرورية، فيما يصل عدد 250 شركة كل يوم لعملية قرصنة. وتقول «مايكروسوفت» إنها أرادت أن تجد حلا لهذه المعضلة، بينما يتزايد القلق بشكل كبير في العالم إزاء الهجمات الإلكترونية.

وفي نوفمبر 2019، تم الكشف عن رقم مهم، وهو أن أكثر من 100 مليون شخص يعتمدون على طرق دخول إلكترونية دون كلمات مرور، في كل شهر.

وفي مايو 2020، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 150 مليون شخص، بينما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعتمدون طريقة «بيومترية» للدخول إلى حساباتهم في العمل.

وتأمل الشركة أن يتزايد الإقبال على هذه الطرق الذكية، خلال العام المقبل، حتى تصبح معتمدة ومستخدمة من قبيل الجميع، وعندئذ، سيكون ثمة مستقبل فعلي لعالم بلا كلمات مرور.

وتؤكد الشركة أنها تتعاون مع أطراف عدة في مجال الأمن الرقمي من أجل تطوير مزيد من الطرق الذكية التي تساعد الناس على التخلي عن كلمات المرور وضمان الوصول إلى أجهزتهم بشكل آمن وسلس.

وتوجد طرق كثيرة ذكية للدخول إلى الأجهزة، من دون كلمات مرورية، خلال الوقت الحالي، مثل «ويندوز هلو» التي تعمل ببصمة الوجه أو الأصبع.

