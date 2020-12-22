منازل الكويتيين في أوروبا.. تعرضت للسطو!

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دفع تفشي فيروس «كورونا» في أوروبا، السلطات الحكومية هناك إلى تركيز اهتماماتهم على مواجهة وحصار الفيروس، الأمر الذي عرض ما يقارب من 1.6 مليارات دولار تمثل قيمة استثمارات الكويتيين العقارية في أوروبا للخطر، من قبل الخارجين على القانون في ظاهرة باتت تعرف بـ « اقتحام المنازل»، خصوصا في إسبانيا وفرنسا.

وكشف تقرير لمركز الخليج للدراسات الاقتصادية، نشره موقع «العربي الجديد اللندني»، أن هناك 120 منزلاً لكويتيين تم اقتحامها في إسبانيا وفرنسا منذ مارس الماضي.

من جانبه، قال مصدر حكومي لـ«الموقع»، إن مجلس الوزراء ووزارة الخارجية تلقوا عشرات الشكاوى من قبل المواطنين بشأن اقتحام منازلهم، حيث يتم رصد الظاهرة من قبل وسطاء في العديد من المناطق الأوروبية.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ السفارات والمكاتب الكويتية في الخارج لمتابعة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المواطنين في الخارج، خصوصا الدول الأوروبية التي تشهد إجراءات استثنائية خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت تحذيرات للمواطنين الكويتيين الراغبين في شراء وحدات سكنية في الدول الأوروبية باتباع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الكويتيين، مثل مراجعة العقود التي تتضمن بنودا تتعلق باستمرار متابعة المنازل والشقق السكنية من قبل الشركات التي تبيع وحدات في الدول الأوروبية.

كما أشار إلى أن السفارات الكويتية في كانت قد دعت المواطنين الراغبين في شراء منازل في الخارج إلى عدم تجاهل التحذيرات، والحرص على توثيق المستندات المتعلقة بعمليات البيع ومتابعة الاستشارات المالية والضريبية، والاطلاع على تنظيم الوكالات وإجراءات التسجيل لدى السلطات في مختلف الدول الأوروبية.

