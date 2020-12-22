لقاء الخميسي نجت من حادث سير

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نجت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، من حادث سير تعرضت له، وذلك خلال قيادتها لسيارتها. لقاء الخميسي لم تتعرض لأي اصابات جراء الحادث، الا أن سيارتها تعرضت للتحطم، ونشرت الفنانة صورة لسيارتها بعد الحادث، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «انستغرام»، وعلقت: «الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل».

الفنانة المصرية حرصت أيضا على توجيه الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحتها، حيث كتبت: «شكرا لكل أصدقائي اللي بعتوا واتطمنوا، وسألوا عليا.. ربنا يخليكم ليا يا رب.. وانتوا الكنز الحقيقي.. أنا الحمد لله زي الفل».

وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد أعلنت أخيراً عن نتيجة تحليل فيروس كورونا، التي خضعت له، بعد عودتها من الجونة.

وأجرت لقاء التحليل عقب اصابة عدد من النجوم الذين حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن نتيجتها جاءت سلبية.

