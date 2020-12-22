براد بيت لا يصدق اقترابه من سن الستين

إضاءات

في أجزاء كبيرة من العالم، تبدأ الحياة تبدأ بعد سن الستين، لكن يبدو أن هناك البعض الذي يقترب من هذا السن الذي يحمل نذر التقاعد، حتى تعتريهم الهموم وتكسوهم الكآبة، من هؤلاء النجم الأميركي براد بيت.

بيت الممثل الأكثر شهرة في هوليوود، احتفل بعيد ميلاده السابع والخمسين أخيراً. ووفقًا لتقرير صادر عن HollywoodLife، بصفته «الصبي الذهبي في عيد ميلاده السابع والخمسين، ابدى توقه للقيام بأشياء خاصة للاحتفال مع أطفاله بطريقة دافئة وحميمة. نقل مصدر التفاصيل الى وسائل الاعلام، قائلًا: «براد سعيد عندما يتعلق الأمر بعيد ميلاده».

