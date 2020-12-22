3 شباب من «لابا» يفوزون بمنح عالمية في الفنون الأدائية

إضاءات

تم الاعلان عن الفائزين في ورش عمل وتجارب أداء يورشيا لسنة 2020 مباشرة بعد ورشة العمل الأخيرة وبحضور فارعة السقاف، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«لابا»، وستيفانو فارديلي، المدير والمؤسس ليورشيا، وكذلك مديرة قسم الرقص في لابا تيني ماتيان.

الفائز الأول مشعل الرومي وحصل على منحة 50% من أكاديمية دانسهاوس المعاصرة في ميلانو لبرنامج بكالوريوس لمدة 3 سنوات، والفائزة الثانية هي لين موصلي وحصلت على منحة 50% من مدرسة الرقص المعاصر في هامبورغ، ألمانيا لبرنامج بكالوريوس لمدة 3 سنوات أيضا، كما حصل مدرب الرقص في لابا ستانيسلاس ك. على منحة دراسية بقيمة 25% من أكاديمية دانسهاوس المعاصرة في ميلانو لبرنامج الماجستير في الهيب-هوب لمدة سنتين علي التوالي.

وبهذه المناسبة قال سفير الاتحاد الاوروبي كريستيان تودور: يسعدني أن أخاطبكم اليوم بمناسبة الاصدار الجديد من ورش يورشيا الافتراضية للرقص التي تم تنظيمها بالتعاون مع لابا. تعد هذه السنة مختلفة عن العام الماضي حيث إنني لا أستطيع للأسف أن أتحدث اليكم وجها لوجه، ومع ذلك فإنني سعيد لتمكني من محادثتكم افتراضيا. ويسعدني أنه على الرغم من التحديات التي نواجهها الآن الا أن مؤسسة لوياك استطاعت أن تستمر في تقديم برامج التبادل الثقافي. وقد سعدت كثيرا عندما علمت أن مشروع يورشيا قد تم بتعاون ما يزيد عن 20 شريكا من 18 دولة مختلفة ما بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وغيرها.

وأضاف تودور: انني واثق من أن زيادة التعاون والتبادل الثقافي سوف يقوي علاقاتنا بالكويت. هذه النوعية من المشاريع تساهم في خلق أرض صلبة للحوار الثقافي العالمي وانشاء مجتمعات عادلة ومسالمة، بالاضافة الى تعزيز التنوع الثقافي واحترام حقوق الانسان. وما يعد الأكثر أهمية في هذا المشروع هو استهدافه فئة الشباب، فكما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي- نائب الرئيس جوزيف بورل ذات مرة: « الشباب هم الفئة الأكثر استفادة من الاستثمارات التي نقدمها لمستقبل هذا العالم». لطالما كان الاتحاد الأوروبي قوة رائدة لتمكين الشباب، والعمل مع الشباب جزء لا يتجزأ من الاتحاد الاوروبي. الشباب، والتبادل الثقافي هما محركان قويان للتغيير والسلام والتنمية.

وختم سفير الاتحاد الأوروبي تصريحه بالقول: وأخيرا وليس آخرا، انه ليسعدني أن يستمر التعاون مع لوياك لاستمرار دعمنا وتشجيعنا للشباب. وأؤمن أن هذا هو أفضل استثمار في علاقاتنا الثنائية مع الكويت وشعبها.

من جانبها توجهت فارعة السقاف بالشكر والتقدير الى سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان تودور لدعم الاتحاد ورعايته للعديد من البرامج والأنشطة الفنية التي تقدمها أكاديمية لوياك للفنون «لابا» وقالت: علاقتنا بالاتحاد الأوروبي متعمقة ومتعددة الأوجه فيما يخص مجال حقوق الانسان والعمل التطوعي بوجه عام والمجال الفني بوجه خاص.. وأتمنى المزيد من المشاركات والانجازات في المستقبل القريب.

وتابعت السقاف: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة يوراشيا للفنون الاستعراضية تهدف الى اثراء المناخ الثقافي والفني في الكويت والمنطقة وخلق كوادر فنية محترفة. وفوز مشعل الرومي دلالة على اهتمام الشباب الكويتية بالفنون الاستعراضية العالمية.. وقد شاركنا في المسابقة بشابين من «لابا» وشابة من لوياك لبنان. وأضافت: نحن جادون في توفير فرص مميزة للشباب الكويتي في مجالات الفنون والثقافة، باعتبار ذلك ضرورة حضارية وأيضا لخلق قطاع اقتصادي هام في مجال الفن والاستعراض نظرا لقلة المشتغلين فيه. مؤكدة حرص «لابا» على توفير المنح العالمية لصقل مواهب الشباب في الكويت والعالم العربي.

أما ستيفانو فارديلي، المدير والمؤسس ليورشيا فقال: برنامج «يورشيا» يقدم فرصة دراسة واحتراف الرقص مع أكاديميات الرقص العالمية حيث تتمتع شبكة يورشيا الدولية بشراكات مع أكثر من 20 جهة في 18 دولة مختلفة حول العالم. وتسعى لخلق جسور تؤهل الراقصين من على اختلافا الثقافات الى الاحتراف الذي يطمحون اليه. وباقرار من الحكومة الايطالية، توفر الشبكة منحا للراقصين تصل الى 50-80%.

وأضاف: سعداء بالتعاون مجددا مع «لابا» بعد النجاح الهائل الذي حققناه معا في عام 2019، تعود برامج شبكة يورشيا من جديد هذا العام ببعض التعديلات التي تتناسب مع الوضع العالمي الحالي حيث تم الاشتراك في تجارب الأداء افتراضيا! حيث أقامت «يورشيا» مجموعة من الورش الافتراضية لمدة أسبوع.

