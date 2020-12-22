انطلاق الدورة الـ 31 لمهرجان قرطاج السينمائي في تونس

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انطلقت الدورة الحادية والثلاثون لايام قرطاج السينمائية مساء الجمعة، وسط اجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت في الافتتاح ستة افلام قصيرة بدلاً من فيلم عربي أو افريقي طويل كما جرت العادة خلال هذه التظاهرة العربية والافريقية العريقة.

ومع أن جائحة «كوفيد-19» ألقت بثقلها على هذا الحدث على مختلف المستويات، يسعى المنظمون من خلاله الى توجيه رسالة أمل للقطاع الثقافي في تونس الذي خنقته الجائحة وللاحتفاء بكل من ساهم في اشعاع هذا الحدث السينمائي الذي دأبت على تنظيمه تونس منذ 1966.

ووجه الشاعر التونسي الشاب انيس شوشان في مستهل سهرة الافتتاح رسالة امتنان لمن «جمع بينهم حب الفنّ» قائلا «شكرا لكل ما قدمتموه، لحلم امنتم به فحقيقة جعلتموه، شكرا لانكم بنيتم بيننا وبينكم جسوراً افريقية واخرى عربية في فلك الفنون تدور ولانكم كنتم طوقا للنجاة، كنتم ميلاداً جديداً للحياة».

وتابع «رغم ما اصاب هذه الايام من ارتجاج لا يزال ثمة اناس يؤمنون بان الفنّ هو سلاحنا للدفاع عن الوطن».

واتخذت اجراءات مشددة لمواجهة جائحة «كوفيد-19» في هذه الدورة «الاستثنائية في ظرف استثنائي»، على ما وصفها مديرها المخرج التونسي رضا الباهي، والتي تقام تحت شعار «احمي روحك (احمِ نفسك) واترك الباقي على أيام قرطاج السينمائية».

واستعين بماسحات حرارية لقياس حرارة الاجسام، وفرض وضع الكمامات، وسمح بعدد محدود من المشاهدين مع الزامية الاستظهار بالدعوات.

واقيمت مراسم افتتاح المهرجان الذي يستمر ستة ايام، داخل مجمع مدينة الثقافة وسط العاصمة، وكانت في السابق تقام خارج فضائها بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما والعاملين في مجال الفن السابع وهواة الشاشة الكبيرة.

الاّ أن عدد هؤلاء الضيوف، من سينمائيين افارقة وعرب واوروبيين، تقلّص هذه السنة، وقد مشوا على السجادة الحمراء قبل الوصول الى قاعة الاوبرا في مدينة الثقافة، حيث انتشر ايضا عناصر الامن.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الفنان المصري عبد العزيز مخيون الذي يكرمه المهرجان «انا سعيد بتنظيم هذا الحدث السينمائي لان الفنّ يحارب التعصب والجهل والمرض ايضا».

وكان مقررا اطلاق المهرجان في السابع من نوفمبر، لكنه أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم على تأجيل أو الغاء أكثر من 700 حدث ثقافي آخر في البلاد، بحسب السلطات التونسية.

وتخطّت تونس البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عتبة مئة ألف اصابة بـ«كوفيد-19»، فيما تجاوز عدد الوفيات 3500 منذ بدء الجائحة في مارس.

وفي اماكن اخرى من العالم، اجبر فيروس كورنا المستجد عددا من الانشطة على الهجرة الى العالم الافتراضي، في حال لم تكن الغيت تماما.

وفي السياق ذاته قالت المخرجة التونسية سلمى بكار لفرانس برس ان اقامة المهرجان في ظل هذه الظروف «تحد ثقافي لهذه الجائحة ورهان علينا كسبه امام العالم. وأضافت «نأسف لغياب عدد من اصدقائنا العرب والافارقة الذين نفتقدهم».

وتابعت «لعلها تكون حافزا لاعادة فتح قاعات السينما والفضاءات الثقافية الاخرى» لان «اهل الفن اصبحوا كسمكة خارج الماء».

وافتتحت ستّة افلام تونسية قصيرة مستوحاة من افلام تونسية وافريقية طويلة فعاليات الدورة الجديدة،على عكس ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة حيث درج المنظمون على عرض عمل سينمائي طويل عربي او افريقي.

والأفلام الستة التي أنتجها المركز الوطني التونسي للسينما والصورة العام 2020، هي «الوقت الذي يمرّ» للمخرجة سنية الشامخي و«المصباح المظلم في بلاد الطرنني» لطارق الخلادي و«على عتبات السيدة» لفوزي الشلي و«ماندا» لهيفل بن يوسف و«سوداء فلان» لحبيب المستيري، «تكريما» للمخرج السنغالي عصمان صمبان الذي نال التانيت الذهبي، اهم مكافآت مهرجان قرطاج، خلال دورته الاولى قبل 54 عاما.

واعتبر المنظمون الأفلام الستة «احتفاءً بافلام طويلة تركت اثرا عميقا في تاريخ المهرجان».

وأعلن المنظمون بسبب الجائحة «الغاء المسابقة الرسمية هذا العام»، المكرسة عادة للمخرجين العرب والأفارقة وتضّم أفلاما روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، تتنافس للفوز بجائزة التانيت الذهبي.

ويُعرض في الحدث الذي يستمر حتى 23 ديسمبر، حوالي 120 فيلما من بلدان عدة بينها تونس ومصر وسورية والسودان ودول افريقية. وتقرر تقديم مواعيد عروضها المسائية في 16 صالة بسبب حظر التجول.

وأعلنت السلطات التونسية الأحد تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي الوباء حتى 30 ديسمبر في كل أنحاء البلاد.

