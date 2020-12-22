محمد لطفي في فيلم جديد بالإمارات عن مصارعة المحترفين

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يشارك الفنان المصري محمد لطفي، في فيلم سينمائي جديد عن مصارعة المحترفين، يتم تصويره في دولة الامارات العربية المتحدة. وشارك لطفي، جمهوره بصورة له، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، قائلا: «كل الحب والتحية من الامارات الحبيبة بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبة من النجوم الشباب». على جانب آخر تعاقد أخيراً الفنان محمد لطفي على المشاركة في مسلسل «ورد»، الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، وبتعاقد لطفي تكون اكتملت قائمة الفنانين المشاركين في العمل، وهو من تأليف فتحي الجندي، ومن اخراج شادي أبو شادي.

