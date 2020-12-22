لبنان.. تحذيرات من «دولة فاشلة» وفق النموذج الفنزويلي

عربيات ودوليات

تركزت اهتمامات صحف بيروت الاثنين على الشؤون الاقتصادية المحلية حيث برزت تحذيرات من تحول لبنان الى «دولة فاشلة» وفق النموذج الفنزويلي بينما رصدت تقارير اخرى حالة الكساد في الاسواق مع اقتراب اعياد الميلاد ورأس السنة. وسياسيا عاد رئيس الجمهورية ميشال عون للتحذير من خطر الفساد فيما يسارع البرلمان الى اقرار حزمة قوانين جديدة.

ونقلت «اللواء» عن كبير الاقتصاديين في «معهد التمويل الدولي» غريس ايراديان تحذيره بأن على لبنان ان يسارع الى تجنب مصير «الدولة الفاشلة» على غرار فنزويلا بعد سلسلة تحذيرات سابقة بعدم الاعتماد على امكانية حصول لبنان على قروض او منح من دول او مؤسسات دولية دون «بطاقة قبول» من صندوق النقد الدولي تمنحه الثقة الدولية للحصول على هذه القروض او المنح.

الأسواق تحتضر

من جهتها كتبت «نداء الوطن» تحت عنوان «حركة بلا بركة عشية الأعياد... و«السوق للفرجة» قائلة ان الاعياد لم تُسعف الأسواق، لم تنعشها ولم تحرك عجلتها، بقيت متوقفة تحتضر، فالأسعار الكاوية حالت دون قدرة اي مواطن على الشراء. وتابعت ان الشوارع «مليانة» والمحلات «فاضية» وان حضر الناس فـ«للفرجة»، خلافاً للسنوات الماضية حين كان للعيد بهجة. فأعياد هذه الأيام تتزامن مع ازمات معيشية مستعصية لم تشهدها الأسواق ولا الناس سابقاً. وعشرات المحال التجارية اقفلت ابوابها، والعشرات ايضا ستلحق بها عما قريب. وتفكير الناس ينصب على آلية مواجهة غلاء الأسعار واستعار حمى تفشي «كورونا».

الكارثة الأكبر

اما صحيفة «الجمهورية» فقد نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله ان «الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان» واضافت «اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان ومعركة القضاء عليه دقيقة جداً. وقال عون خلال استقباله وفد حاكمية اندية الليونز «لن نتراجع ابداً وان لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة للبنان ابداً، ودول العالم كافة تدعمنا بها». وأكد الرئيس عون عدم اتهام احد قبل ان يظهر التحقيق من ارتكب الأخطاء الجسيمة التي ادت الى اهدار اموال الدولة وأموال المواطنين.

المجلس والحكومة

بدورها نشرت «النهار» تقريرا حول عمل مجلس النواب نقلت فيه عن رئيس المجلس نبيه بري في مداخلة له حول موضوع تشريع الضرورة في حال وجود حكومة مستقيلة قوله «ان المجلس النيابي اسمه مجلس تشريعي والمادة 69 من الدستور واضحة تقول في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم لكن هذا لا يمنع التوازن بين السلطات والاخذ بالاعتبار عدم التوسع في هذا المجال».

