هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

عربيات ودوليات

بغداد- واشنطن - الوكالات: سقطت صواريخ وسط بغداد، قرب السفارة الأميركية. فيما اصاب صاروخان آخران احياء سكنية منفصلة. في حين نددت واشنطن بالهجوم ودعت «جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين الى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها» ووصفت الرئاسة العراقية الهجوم بـ«الارهابي».

وقالت السفارة الأميركية في العراق ان الهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد تسبب في اضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى او مصابين. ودعت السفارة في بيان «جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين الى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها».

وقال الجيش العراقي ان جماعة «خارجة عن القانون» اطلقت ليل الأحد الاثنين صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد ووصفت الرئاسة العراقية الهجوم بالعمل الارهابي.

وأوضح الجيش في بيان ان ثمانية صواريخ كاتيوشا انطلقت من منطقة معسكر الرشيد جنوب شرق بغداد وأصابت مجمعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء مما الحق اضرارا بالمباني والسيارات، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية. ودانت الرئاسة العراقية الهجوم، ووصفته في بيان بالعمل الارهابي الذي يستهدف سيادة العراق وعلاقاته الخارجية. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان الحكومة العراقية الى اعلان حالة الطوارئ في بغداد، وقال انه «ليس من حق احد استخدام السلاح خارج اطار الدولة». من جهته قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان ميليشيات مدعومة من ايران شنت مجددا هجوما بشكل صارخ في بغداد ما ادى الى اصابة مدنيين عراقيين. وأضاف «يستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين الذين يجب ان يكفوا عن اعمالهم المزعزعة للاستقرار». وأضاف بومبيو «في الوقت الذي يصارع العراق «كوفيد-19» والأزمات الاقتصادية المتزايدة، تقف الميليشيات المدعومة من ايران كأكثر العوائق بوجه مساعدة العراق للعودة الى الاستقرار والازدهار».

في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية، امس ان استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية امر غير مقبول، لكنها اشارت ايضاً الى ان توقيت الهجوم وبيان الخارجية الأمريكية الذي تبع الهجوم «يثير الشبهات». وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي امس «نوع الهجوم وتوقيته والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يظهر ان التوقيت مشبوه للغاية وكأنما تم اعداد البيان في السابق ونشر بعدها». وسمع في شرق العاصمة دوي خمسة انفجارات تبعها صفير. وشوهدت اعمدة من التوهجات الحمراء اضاءت سماء المنطقة، ما يشير الى ان نظام الدفاع الصاروخي «سي-رام» الخاص بالسفارة الأميركية تم تفعيله. وانطلقت صفارات الانذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات اجنبية. وقال مسؤول امني يقع مكتبه في المنطقة الخضراء ان نظاما مضادا للصواريخ اقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار احد تلك الصواريخ. والهجوم هو الثالث على منشآت عسكرية ودبلوماسية اميركية منذ ان وضعت هدنة في اكتوبر حدا لعام من الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة على منشآت اجنبية في انحاء العراق.

