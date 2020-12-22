حكومة الكاظمي: العراق يمر بأصعب أزمة في تاريخه

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قال وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم أمس، إن «الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه»، «مضيفا أن الأزمة «تراكمت عبر عقود طويلة من الإخفاقات الناتجة عن أحادية وريعية الاقتصاد». وقال الوزير النجم، في اجتماع لخلية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إن الأزمة المركبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي جعلته يصل إلى «طريق مسدود» يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتجاوز الأزمة. وخفضت الحكومة العراقية، السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط. ويلتزم العراق بتحقيق أهداف للتنمية المستدامة بالشراكة مع المجتمع الدولي، وقال الوزير أن هذه الأهداف «تمثل أساسا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقها». ومن هذه الأهداف تطوير خطط لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والاتجاه نحو الطاقة المستدامة، وتوفير بنى تحتية متطورة.

وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي. ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. في عضون ذلك، تظاهر المئات في محافظة البصرة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، قاطعين اهم الشوارع التي تؤدي الى اكبر حقول النفط في قضاء الزبير. وقال الناشط منتظر العراقي، ان شارع الزبير الحيوي المؤدي الى حقول هذا القضاء، مقطوعة من قبل متظاهرين، وفقا لشبكة «رووداو» الاعلامية. كما اوضح ان ذوي الـ30 الف وظيفة التي اطلقها محافظ البصرة اسعد العيداني على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ اشهر مضيفا انهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة، منذ يوم الأربعاء. وأطلق العيداني، 30 الف درجة وظيفية، كان قد عينهم ووزعهم على دوائر الدولة في المحافظة بتمويل من حكومته المحلية لكن وبسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الاطلاقات المالية، وتأخر رواتب الموظفين، لم تستلم هذه الفئة مستحقاتها. ورغم اصدار وزارة المالية كتاباً يوعز فيه الى الحكومة المحلية في البصرة، بصرف رواتب الـ30 الفاً، الا ان قلة السيولة وعدم اقرار موازنة 2020 التي شارفت على الانتهاء، حال دون ذلك.

