ترامب ناقش «انقلاباً عسكرياً» لإلغاء نتائج الانتخابات!

عربيات ودوليات

لندن - واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية ان هناك ما يفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش خيار تنفيذ انقلاب عسكري والاستعانة بالجيش لاعادة كتابة نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي هزمه فيها جو بايدن.

وحسب المعلومات الواردة عن هذا الموضوع، فان بعض كبار المسؤولين اعربوا لترامب عن معارضتهم تلك الخطة التي تدخل في اطار بحثه عن خيارات بديلة للالتفاف على خسارته، وفقا لما ذكرته الصحيفة في تغريدة لها على «تويتر».

ويبدو ان مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي عفا عنه ترامب أخيراً اشار على الرئيس بفرض الأحكام العرفية واستخدام الجيش لاعادة التصويت. وكان فلين قد اقر عام 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» في تحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ولفتت الصحيفة كذلك الى ان ترامب المح الى تعيين المحامية سيدني باول التي طردت من الفريق القانوني لحملته الانتخابية بعد ترويجها نظريات مؤامرة لا اساس لها من الصحة مستشارة خاصة جديدة تتولى التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

ووفقا لتقرير نشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فان ترامب عقد اجتماعا مع كين كوتشينيلي ثاني اكبر مسؤول في وزارة الأمن الداخلي، وأثار معه احتمال الاستيلاء على ماكينات التصويت كجزء من الجهود المبذولة لمتابعة مزاعم تزوير الاقتراع.ونسبت الصحيفة الى اشخاص مطلعين على فحوى الاجتماع قولهم ان المحامين الحاضرين رفضوا ذلك، قائلين ان الادارة تفتقر الى السلطة للقيام بتلك المهمة، وهو ما ايده كوتشينيلي.

الى ذلك قدمت حملة ترامب استئنافا الى المحكمة العليا الفدرالية ضد احكام اصدرتها المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا تقضي بتمديد التصويت عبر البريد 3 ايام وتقول حملة ترامب ان تغيير المحكمة العليا لنظام التصويت عبر البريد في فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة مخالف للمادة الثانية من الدستور. وكانت ولايات عدة مددت التصويت عبر البريد بسبب الاقبال الكبير عليه نتيجة تفشي وباء «كورونا» المستجد «كوفيد-19». ويعد الالتماس، الذي يزعم ان 3 قرارات لمحكمة ادنى في ولاية بنسلفانيا سمحت باقتراع غير سليم عبر البريد، هو الأحدث في جهود ترامب لالغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ولابطال العملية الانتخابية.

