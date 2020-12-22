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موسكو تنفي «رسميا وبحزم» ضلوعها في هجوم القرصنة على أميركا


موسكو - الوكالات: أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو غير ضالعة في هجمات القراصنة على مؤسسات وشركات حكومية أميركية. وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح للصحافيين «روسيا ليست متورطة في مثل هذه الهجمات وخاصة في هذا الهجوم. نعلن ذلك رسميا وبحزم». وشدد بيسكوف على أن «أي اتهامات بتورط روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتعد على الأغلب استمرارا لرهاب روسيا الأعمى، والذي يتم اللجوء إليه في أي حادث». من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن معظم الأنشطة المعلوماتية الخبيثة، تأتي من الأراضي الأميركية وأضاف «وفقا لتقييمات الشركات الأجنبية والروسية الرائدة في مجال أمن المعلومات، تأتي معظم التهديدات السيبرانية، وكذلك معظم الأنشطة الخبيثة في المجال المعلوماتي، من أراضي الولايات المتحدة». وتابع الدبلوماسي الروسي «يمكن أيضا التذكير بتقرير لجنة مجلس الاتحاد المؤقتة لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2020، والذي قدم إحصائيات عن تعرض الموارد المعلوماتية الروسية لهجمات سيبرانية، أثناء التصويت على تعديلات الدستور الروسي في صيف عام 2020».


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